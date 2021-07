La incidencia se dispara por encima de 200 puntos y pone en alerta a las CCAA.

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 32.607 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 4.317 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.179 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.866.475 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 204,16, frente a 152,82 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 96.874 positivos. En el informe de este lunes se han añadido 23 nuevos fallecimientos, en comparación con 10 el lunes pasado. Hasta 80.934 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 40 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 2.723 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (2.412 el viernes) y 616 en UCI (586 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 380 ingresos (362 el viernes) y 163 altas (287 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,26% (1,99% el viernes) y en las UCI en el 6,73% (6,39% el viernes).

Entre el 25 de junio y el 1 de julio, las comunidades autónomas han realizado 736.228 pruebas diagnósticas, de las cuales 457.172 han sido PCR y 279.056 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.565,57. La tasa total de positividad se sitúa en el 8,38%, frente al 5,87% de el viernes.

Simón alerta sobre el riesgo de los brotes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que es previsible un aumento de transmisión del virus en la población no vacunada, y que cabe tener precaución si dicho grupo entra en contacto con los vacunados y, en concreto, con los vacunados no inmunizados: "suponen un 10%", ha concretado. Simón ha augurado que de esos vacunados con la pauta completa no inmunizados podrían volver a contagiarse y tener cuadros "graves", aunque ha matizado, "esperemos que pocos". El epidemiólogo ha advertido sobre el peligro de los brotes aunque no ha hecho pública ninguna medida concreta en la rueda de prensa de este lunes. Ha explicado que los brotes se dan cuando hay "riesgo de superdiseminación", que se da cuando hay mucha gente, en un espacio cerrado, sin controles y de múltiples territorios.

Sobre la variante delta, ha admitido que podría tener más transmisibilidad pero "no parecer ser más grave, según algunos estudios científicos", ha especificado. Se ha mantenido prudente aunque si ha explicado que podría darse un "escape inmunitario parcial" con una única dosis de la vacuna con dicha variante. Aún así, ha hecho hincapié en la "cobertura muy alta" de la vacuna en España.

España supera los 19 millones de vacunados

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 43.959.621 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 1.166.638 de ellas a lo largo del fin de semana. Esto representa el 93,4% de las distribuidas, que ascienden a 47.081.442 unidades. Además, un total de 19.135.448 personas han recibido ya la pauta completa, 669.086 más que el viernes. Esto supone el 40,3%de la población española. Por otra parte, un total de 26.505.676 personas han recibido al menos una dosis, el 55,9% de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 32.381.097 dosis de Pfizer, con 30.994.633 administradas; 4.752.990 correspondientes a Moderna, con 3.989.325 ya inoculadas; 8.266.300 de AstraZeneca, 7.650.805 de ellas ya puestas; y 1.681.055 de Janssen, con 1.324.858 ya inyectadas. El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente al Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre de 2020, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el 4 de julio.