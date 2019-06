La DGT pide prudencia mientras se ignoren las causas del accidente de Reyes

La polémica por los homenajes en honor al futbolista José Antonio Reyes, cuestionado en las últimas horas por las causas del accidente en el que fallecieron él y uno de sus acompañantes, ha llevado a la DGT a posicionarse a favor de la prudencia y el respeto a los familiares de la víctima. Desde este organismo han recordado que el atestado del accidente aún no se ha concluido y que será la Guardia Civil la encargada de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

"Las causas del accidente se desconocen, lo que se homenajea no es una posible actitud, que no se sabe”, ha manifestado Pilar del Real, jefa de Área de Intervención Estratégica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT. Contra las especulaciones sobre una posible conducción temeraria del futbolista, del Real insiste en que hay que mantenerse prudentes al hablar de la tragedia y no dejarse llevar por conclusiones prematuras, como que Reyes habría circulado a más de 80 km/h sobre el límite de la autovía.

Pilar del Real ha recordado que para la DGT "todas las víctimas de tráfico son iguales, todas tienen nombres y apellidos e ilusiones que se vieron frustradas de un día para otro”. Y ha insistido en que “lo que se homenajea es a esa persona, esa pérdida; todos nosotros haríamos algo parecido, son nuestros seres queridos, que apreciamos, y sale de manera natural; no se está juzgando ni diciendo cuáles son las causas del accidente, porque no se saben".

Con el atestado aún por concluir, la DGT ha lanzado un mensaje de respeto a los familiares y amigos de Reyes al que se ha sumado el Gobierno. El delegado del Ejecutivo en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha advertido de que con una investigación sin finalizar solo cabe ser precavidos y tratar de favorecer el trabajo de la Guardia Civil. Fernández ha trasladado su pésame y las condolencias del presidente Pedro Sánchez, a los allegados del futbolista y a todo el Sevilla FC: "La muerte de un deportista tan joven siempre es motivo de pesadumbre que nos conmociona a todos", ha puntualizado.

Tanto la DGT como el delegado andaluz han expresado su preocupación por la alta tasa de víctimas que el pasado fin de semana dejaron las carreteras sevillanas, tres de ellas mortales. Fernández ha incidido en la importancia de que “todos los conductores” refuercen las precauciones al volante. "Fines de semana como éste sólo nos puede llevar a lamentarnos de la pérdida de vidas humanas en la carretera", ha recordado.

Pilar del Real, por su parte, recordó algunos casos como el de los tres menores que murieron en Vigo hace tres días con tan solo 17 años y concluyó su comunicado con un emotivo mensaje: “Ojalá llegue el día en el que un accidente de tráfico sea mediático no por lo excepcional que sea la persona que lo haya sufrido, sino porque lo verdaderamente excepcional es que se produzca".