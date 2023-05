La lira y los mercados ponen en precio un resultado incierto en las urnas en Turquía

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, habría ganado este domingo las elecciones presidenciales, pero sin la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta en dos semanas ante el candidato opositor, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, cuando se han escrutado el 90% de las urnas y de acuerdo con medios locales.

La agencia oficialista Anadolu da a Erdogan, que lleva dos décadas en el poder, el 49,9% de los votos, muy similar al que le otorga ANKA, un medio privado, al tiempo que el aspirante tendría entre el 44 y el 45%. Un tercer candidato, el nacionalista Sinan Ogan, lograría el 5% de las papeletas.

Las elecciones no se habrían producido sin polémica. El partido de Kiliçdaroglu, el CHP, ha acusado a Anadolu durante el recuento de no dar datos fiables y al AKP de haber estado bloqueando el recuento de las papeletas, impugnando las actas en zonas donde la oposición es más fuerte. En ese sentido, el propio candidato pidió a sus interventores y a los voluntarios que participan en el recuento que "no abandonen sus puestos" para asegurar que el conteo se hace correctamente.

El alcalde de Ankara, el socialdemócrata Mansur Yavas, habría asegurado que cuando se incluya el recuento total de las grandes ciudades, el candidato opositor tendrá la mayoría absoluta para ganar las presidenciales ya en esta primera vuelta. Erdogan criticó al CHP por divulgar resultados antes del anuncio oficial del recuento, y pidió también a sus delegados de mesa que no abandonen el escrutinio.

"Mientras las elecciones se celebraron en un ambiente tan positivo y democrático y el recuento de votos aún continúa, intentar anunciar los resultados con precipitación significa usurpar la voluntad nacional", dijo el presidente.

En las elecciones parlamentarias, que también se celebraron el domingo, la alianza formada alrededor del AKP, el partido islamista de Erdogan, tendría el 50% de los votos y 325 de los 600 diputados del Parlamento, con lo que mantendría la mayoría absoluta que tiene desde hace 20 años. El CHP y sus aliados obtendrían el 34% y 215 diputados, y el partido izquierdista y pro kurdo HDP y sus aliados tendrían 60, cuando se han abierto ya el 82% de las urnas.

Una economía con sombras

El resultado de las elecciones tendrá que ser digerido por los mercados este lunes, que saben que la situación económica de Turquía es delicada, con la inflación disparada y la lira fuertemente golpeada. Además, es un mercado relevante para algunas empresas españolas, como BBVA o Mapfre, por lo que parece complicado que los comicios pasen inadvertidos en la evolución del Ibex 35 este 15 de mayo.