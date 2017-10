Las 5 mejores canciones de Tom Petty

El veterano vocalista estadounidense Tom Petty, conocido por grandes éxitos como ‘Refugee’, ‘Free Fallin’ y ‘American Girl’ falleció este lunes tras sufrir un ataque al corazón. Petty, que tenía 66 años, fue encontrado inconsciente en su casa de Malibu, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle.



Petty pasará a la historia como una de las grandes leyendas del Rock. Alcanzó el éxito como cantante principal en ‘The Heartbreakers’ en los años 70 y 80, así como artista en solitario en los años 90, vendiendo más de 80 millones de discos en todo el mundo durante sus 40 años de carrera. Petty también co-fundó el grupo de los años 80 ‘The Traveling Wilburys’ con Dylan, Roy Orbison, George Harrison y Jeff Lynne, cantando éxitos como ‘End of the Line’ y ‘She's My Baby’.

‘American Girl’ (1976)



La canción ‘American Girl’ paso desapercibida en su lanzamiento en 1976, tuvo que esperar a 1997 cuando fue reeditada lo que la disparó hasta el número 9 en la lista Bubbling Under de Billboard. Varias películas y la radio han convertido esta canción en una clásico rock.

‘Don't Do Me Like That’ (1979)



Es una canción escrita por Tom Petty y grabada por Tom Petty y los Heartbreakers. Se lanzó como el primer single del álbum ‘Damn the Torpedoes’. Alcanzó el número 10 en el Billboard Hot 100 , convirtiéndose en el primer Top 10 de la banda. El single también alcanzó el número 3 en Canadá.

‘Even the losers’, (1979)



Otro de los grandes éxitos de este cantante también estaba en el disco ‘Damn the torpedoes’, la canción era ‘Even the losers’. Con ella demostró que tenía una gran agilidad vocal que lo diferenciaba del resto de cantantes o grupos de la época.

‘Learning to Fly’ (1991)



‘Learning to Fly’ es un clásico de la música rock en el que colaboraron Tom Petty con Jeff Lynne. El single solo tenía cuatro acordes y sorprendió por su melodía y letra sencilla a la vez que contundente. El video de la canción lo protagonizó un jovencísimo Johnny Depp.

‘You Don't Know How It Feels’ (1994)



El principal tema del disco Wildflowers es muy recordado por su ritmo y su solo de armónica, y se convirtió en una muestra viviente de que Petty podía ser muy autónomo en lo que respecta al proceso de composición.

