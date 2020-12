Una madre con tres hijos pide el IMV y recibe solo 18,09 euros al mes de ayuda. 

La crisis económica que ha causado la pandemia del coronavirus ha lastrado la situación de muchas familias españolas. Sin embargo, el anuncio de la aprobación del ingreso mínimo vital se convirtió en la esperanza de ciudadanos que se han quedado en paro y que han tenido que sufrir para poder llevar un plato de comida a la mesa.

Es la situación de Sonia Garrido, que solicitó el ingreso mínimo vital. Según una entrevista que le hizo el programa 'Cuatro al día', la mujer recibe 18,09 euros al mes. Está divorciada, no tiene trabajo, tiene un 50% de discapacidad por la que no recibe ninguna retribución y se encarga de sus tres hijos, uno de 18 y otros dos mellizos de 14 años. Su exmarido le pasa por cada hijo 180 euros y esos son todos los ingresos que tiene ahora: 540 euros al mes.

Sonia Garrido: "No me da el dinero ni para comprar mascarillas". Tiene tres hijos y recibe al mes 18,90 euros del Ingreso Mínimo Vital, por lo que el resto de ayudas son incompatibles #CuatroAlDía30N https://t.co/5c9F7KTNUK pic.twitter.com/AYHBr6UQFW — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 30, 2020

Su gran esperanza era recibir la cuota del ingreso mínimo vital para conseguir llegar a los mil euros al mes. Sin embargo, su sorpresa fue cuando recibió la primera carta la semana pasada y vio que le ofrecen menos de 20 euros. Sonia ha lamentado ante el programa de televisión que sea una "cantidad vergonzosa, absurda. No me da ni para comprar mascarillas".

"Recibir el ingreso mínimo vital es incompatible con cualquier ayuda que me puedan ofrecer", lamenta la mujer. "Por la discapacidad no me corresponde ninguna ayuda, porque es a partir del 65%, comentaba a Joaquín Prat. "Hice el simulacro que se hace antes de pedirlo y me daban alrededor de 900 euros y mi sorpresa fue cuando vi la cantidad... 18,09 euros al mes", sentencia, para asegurar que cuando se ha puesto en contacto con la Administración, no le han dado cita: "A ver si puedo contactar con ellos, al menos para que me den una explicación".