Aragón, Cataluña... y ahora Madrid. Toda la atención de los últimos días se centra el número de casos de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, que ya fue el epicentro del virus en nuestro país durante el estado de alarma. Por segundo día consecutivo Madrid supera con diferencia el dato diario de contagios, que este jueves asciende hasta 1.020, frente a los 547 de País Vasco, que se sitúa como la segunda CCAA con más datos.

"Madrid abarca un tercio de los casos diagnosticados en el último día y el incremento en los fallecidos proviene de Aragón y la Comunidad de Madrid", ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa para informar sobre el avance de la pandemia. "Los casos son muy diferentes a los del principio por el incremento en la detección", el epidemiólogo ha insistido en que no se trata de la misma situación vivida en los meses de abril y mayo y ha vuelto a resaltar las bajas tasas de hospitalización. Sin embargo, por primera vez desde el fin de la alarma ha admitido que "las cosas no van bien". "Sigue habiendo transmisión y cada día más", ha advertido.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado hoy 3.349 positivos en 24 horas y ha elevado el total hasta los 377.906 casos desde la llegada del coronavirus a España, 7.039 más que los notificados ayer. El nivel de crecimiento de los casos ya se sitúa en los niveles de finales de abril, con un incidencia acumulada de 142,27 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cuanto al número de fallecidos, los datos publicados por el Ministerio han confirmado 16 nuevas muertes por Covid-19, elevando el total hasta 28.813.

Simón ha hecho un llamamiento especial a la población joven debido a que la edad media de contagio en las últimas dos semanas se sitúa en 35 años. "Hay maneras de pasar bien sin poner a nadie en peligro", ha insistido. "No podemos permitir que esto se nos escape de las manos otra vez". El director del CCAES ha sido mucho más contundente en su mensaje a la población, pidiendo más responsabilidad porque cada positivo "produce casos en personas mayores o vulnerables" y no dicho que si la situación no mejora el número de ingresos y fallecidos volverá a dispararse.

Madrid notifica cinco nuevos brotes

La Dirección General de Salud Pública madrileña ha notificado esta misma tarde a Sanidad cinco nuevos brotes que afectan a 22 positivos y 85 contactos. Dos de los brotes han sido detectados en la capital y los otros tres se localizan en los municipios de Pinto, Parla y Alcobendas. Dos de estos 'puntos calientes' están vinculados al ámbito laboral, mientras que el tercer foco se ha localizado en un centro sociosanitario y los cinco confirmados corresponden a un trabajador, dos familiares y dos residentes, de los que uno ha requerido ingreso hospitalario. Se mantienen en seguimiento 22 contactos. Los otros dos brotes están relacionados a colectivos y familias, con 22 y 33 contactos en seguimiento.

Este jueves el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha sostenido que no se "descarta ningún escenario" al ser preguntado por la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento en la región, pero que "se evitará replicar las medidas que funcionaron en marzo y abril" porque la situación epidemiológica "no es la misma". Desde que terminó el estado de alarma la Comunidad ha sido criticada por no realizar test PCR entre la población asintomática y por la falta de rastreadores de cara al inicio de clases y la vuelta al trabajo después de las vacaciones.