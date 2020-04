Madrid suspende sus fiestas populares hasta noviembre por el coronavirus

San Isidro se suma a la lista de fiestas populares que no tendrá celebración en 2020 por culpa del coronavirus. Madrid no podrá celebrar la fiesta de su patrón, ni las del resto de distritos, después de que el ayuntamiento de la capital haya decidido suspender todas las fiestas populares de sus 21 distritos de mayo a octubre.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha señalado que las fiestas se cancelarán desde el mes de mayo hasta el mes de octubre por ser "posible foco de contagio", con el objetivo de evitar así aglomeraciones y contagios del coronavirus. "No sabemos cómo se va a prolongar o cómo se va a dar continuidad al desescalamiento", ha apuntado a continuación.

Villacís ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha comparecido junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida y la portavoz municipal, que ha estrenado un formato telemático con preguntas en directo por parte de los periodistas.

"Estoy segura de que las fiestas volverán a Madrid pero este año no va a ser posible", ha añadido. Tras esta decisión, el Ayuntamiento ahorrará 4,1 millones de euros al no celebrar estos eventos, aunque deberá indemnizar parte de las contrataciones ya efectuadas. Villacís ha informado de que el coste ahorrado al no celebrar los festejos se destinarán a ayuda social.

Ha explicado que en lo que va de crisis ya se han destinado 33.514 ayudas alimentarias, mientras que en todo el año pasado, el Consistorio ofreció 39.000. "En un mes casi lo que todo el año pasado", ha contrapuesto la vicealcaldesa.