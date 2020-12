Mainat declara como denunciante e investigado por malos tratos a su mujer

El empresario y productor Josep María Mainat ha testificado este miércoles en calidad de investigado por presuntos malos tratos a su mujer, Angela Dobrowolski, en los juzgados de violencia doméstica, y también como denunciante por haber sufrido una presunta agresión a manos de ella. Se trata de un nuevo episodio en el cruce de acusaciones que ambos mantienen, puesto que se han denunciado mutuamente.

Los hechos en cuestión que se están investigando se produjeron el pasado mes de agosto en la casa que Mainat tiene en la localidad de Canet de Mar (Barcelona), después de que ella accediera al domicilio, lo que derivó en denuncias cruzadas por presuntos malos tratos. Mainat ha prestado declaración hoy en el juzgado de violencia sobre la mujer número 5 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en calidad de investigado pero también como denunciante.

La semana pasada ya declaró Dobrowolsky, también en calidad de investigada y como denunciante, por estos hechos producidos el pasado mes de agosto, en concreto, los días 8 y 20. En declaraciones a los medios tras prestar declaración ante el juez, el exfundador de la Trinca ha explicado que se produjo un "allanamiento de morada con violencia" en su casa de Canet de Mar, hecho que ha puesto en conocimiento del juez este miércoles.

Mainat, que no ha querido entrar en detalles sobre su declaración siguiendo la recomendación de su abogado, ha precisado que un allanamiento de morada con violencia lo juzga un jurado popular, y "yo quiero que se olviden todos estos asuntos, cuanto antes mejor". El empresario ha asegurado que se encuentra "muy harto de todo" y que "me lo he tomando todo con cierto sentido del humor, pero ya no soy capaz" de continuar de esta manera, por lo que quiere que este caso "se termine cuanto antes".