Josep Maria Mainat: "Estuve a punto de morirme y todavía estoy en shock"

Josep María Mainat se sienta de nuevo ante las cámaras de televisión para contar su versión de todo lo que está sucediendo en su guerra con su exmujer. Lo ha hecho ante los focos de 'Equipo de Investigación'-esta noche a las 22:15 horas en La Sexta- y en un adelanto se ha conocido que el empresario musical sigue en "shock" después de que "estuve a punto de morirme. Se dice rápido pero casi no lo cuento". Y continúa: "Te produce un estado de ansiedad importante". Se refiere al presunto intento de homicidio del que está acusada su mujer, Ángela Dobrowolski, para supuestamente evitar que este la excluyera del testamento.

Esa es una de las preguntas a las que responde el empresario y no lo tiene nada claro que todas las batallas que enfrenta a ambos sea por las capitulaciones matrimoniales: "Esto sucede en las películas de Agatha Christie pero en la vida real no pasa tanto". Sobre aquella noche recuerda que estaba en la cama y "luego en el hospital, me faltan trozos porque no recuerdo la ambulancia". Una vez sale del hospital el matrimonio sigue viviendo junto durante unas tres semanas, pero aquí Mainat puntualiza que "pongo un señor que me sigue a todas partes en casa" y le llega a prohibir a ella en la habitación de él. También contará esta noche cómo se encuentra su casa familiar una vez obligan a su exmujer a abandonarla: "Parecía Beirut. La típica casa que dejan los okupas cuando se van y luego faltaban algunos objetos y algunos de mucho valor sentimental y esto me supo muy mal, me cabreó bastante".

Mainat ya había explicado en TV3 que la primera vez que sospechó de su exmujer fue cuando se la encontró con su ordenador mirando papeles del divorcio y de su testamento y le pareció "raro". Mainat asegura que está bien pero que está "en un tsumani de emociones y con un poco de miedo porque visto todo lo que hace es capaz de muchas cosas", y explica también que la familia de su exmujer se ha puesto en contacto con él para que la ayude.

El productor explica que "no tenía ningún interés en que se supiera lo que estaba pasando pero se filtró", y declara que no le han quedado secuelas del coma glucémico que sufrió a causa de las inyecciones que supuestamente le administró Dobrowolski.

Tras el divorcio el pasado enero, Angela dio un cambio radical en su vida y conoció a personas tóxicas en el mundo del consumo, pero Mainat asegura no haberla visto consumir, y manifiesta no reconocer a "esta nueva Angela" que tendrá que demostrar ser una persona muy sensata de cara el juicio --según apunta su abogado dentro de un año y medio--.

El productor de la Trinca, después de todos los altercados producidos sigue sin pedir prisión provisional para su mujer porque no quiere que sus hijos "vean a su madre a través de un cristal" pero será el juez quien lo dicte, y ha pedido un informe médico sobre el estado de Angela Dobrowolski.

Si condenan a su exmujer por intento de homicidio, Mainat ha declarado que: "Yo no considero que haya ganado nada, habrá ganado la justicia, pase lo que pase yo no gano, solo ganaré si se explica bien todo lo que ha pasado", y ha explicado que serán claves las pruebas como la llamada a la ambulancia la noche del presunto intento de asesinato.