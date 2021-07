Un tiktoker dice que no se pone condón, engaña a las jóvenes... y lo investigan

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado este lunes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones en las que el "tiktoker" Naim Darrechi sostenía que mentía a sus parejas sexuales para no utilizar preservativo. Darrechi, en una entrevista con el "youtuber" Mostopapi, aseguraba que no utiliza preservativo porque "le cuesta mucho" y que les dice a sus parejas que es estéril y que se ha operado para no tener hijos con el objetivo de tener sexo sin precauciones.

Tras conocer estas declaraciones, la ministra de Igualdad ha enviado una carta a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para poner en su conocimiento las manifestaciones de este cantante e "influencer" mallorquín, que cuenta con 26 millones de seguidores en Tiktok, en su mayoría chicas muy jóvenes. En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Montero muestra su preocupación por "el hecho de que se esté promoviendo entre la juventud la práctica denominada 'stealthing', consistente en quitarse el preservativo durante una relación sexual sin consentimiento de la mujer, que en España ya ha sido objeto de algunas sentencias condenatorias de Audiencias Provinciales".

También por la práctica de abusos sexuales mediante engaño a menores de 16 años y posibles delitos de lesiones por contagio de enfermedades de transmisión sexual. Montero ha explicado a Peramato que se pone en contacto con ella para someter a su consideración el iniciar una investigación sobre la veracidad de tales afirmaciones, en su caso la identificación de posibles víctimas, fundamentalmente menores de edad, y la adopción de medidas.

En un mensaje en Twitter, Montero ha incidido en que "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del sólo sí es sí lo reconocerá como agresión" y ha afirmado que "presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro".