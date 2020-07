Manuela Chavero desapareció la madrugada del 4 al 5 de julio de 2016. Tenía 42 años y dos hijos, que se encontraban con su expareja. No se llevó llaves, ni móvil ni dinero ni documentación. La televisión y la luz se quedaron encendidas. Desde entonces sus familiares no descansan. "Ánimos no hay pero hay que sacarlos de donde sea", asegura su hermana Emilia Chavero a La Información minutos después de que el presidente de la Junta de Extremadura visitara a sus padres en Monesterio un día antes del homenaje que tendrá lugar en su recuerdo en la localidad pacense. La UCO no cesa en su trabajo "y eso significa que por lo menos hay novedades". Emilia tiene claro que "a mi hermana se la llevó alguien conocido para hacerle mal".

Un vidente ha sido el último en aportar una posible pista indicando el lugar exacto en el que podría estar enterrada en un punto exacto cercano a la localidad a dos metros y medio y con un golpe en la cabeza. "Los vecinos me han dicho que se vienen conmigo a buscar allí si hace falta". Ahora todo está en manos de los agentes que día a día siguen recopilando las piezas de un puzzle que la familia espera se resuelva pronto. Son más los que no creen que esa adivinación pueda aportar información relevante pero "no solo lo vio el, sino otros tres compañeros", insiste la hermana a la que también le sorprende que dicho punto pudiera ser uno de los que en su día se iba a buscar pero que "al final no se llegó".

Desde su desaparición en julio de 2016, la Guardia Civil no ha dejado de buscar a Manuela "por tierra, agua y aire", en el pantano de Tentudía, en el extenso término municipal de Monesterio e incluso el de Calera de León, con batidas aéreas desde helicópteros y drones. Cada año el día de esta triste efeméride, marcada en el calendario por un acontecimiento que nadie, en este pueblo de algo más de 4.000 habitantes hubiera imaginado, volverán a concentrarse en la plaza del pueblo para mantener vivo su recuerdo. Eso será hoy, una semana después del aniversario "para tomar todas las medidas de seguridad necesarias contra el coronavirus", puntualiza una hermana que no cesa en su empeño en conocer la verdad: "Ninguna pandemia va a pararnos".

En su cabeza "varios sospechosos" pero "no quiero señalar a nadie en el pueblo". Emilia están convencida de conocer lo que sucedió y es consciente de que los investigadores tratan en todo momento de evitar que se repita el trágico caso de Marta del Castillo, la joven desaparecida en Sevilla hace ocho años y cuyo cuerpo siguen buscando sus familiares. "Manuela tuvo que abrirle la puerta a alguien que conocía bien", relata Emilia. "No vives, ves la vida pasar porque cuando te fallece una persona vas intentando hacer tu vida porque por cosas del destino se ha ido, pero una hermana tan joven y guapa y madre de dos niños y que desaparezca de repente...".

Según la hermana de Manuela Chavero "ella tuvo que abrir la puerta a alguien que llamara directamente a casa, sin dejarle ninguna llamada en el móvil y mi hermana salió un momento, orque ¿quién se deja todas las luces, la documentación, el móvil y hasta el televisor encendido si no tiene pensado volver en unos minutos?". "A mi hermana la han engañado con mala intención, no para tenerla en una casa, y si no ya la veremos".

Por ahora se aferra a la última información aportada por un vidente, aunque expertos en desapariciones como Paco Lobatón, presidente de la asociación' Quién Sabe Dónde' le pida que no tenga la más mínima esperanza porque "en ningún caso en los que ha intervenido un vidente han ayudado a resolver nada", dice constantemente. Hoy es una de las personas que estarán en un doloroso homenaje de un suceso que aún hoy tiene conmocionada a la ciudadanía de la localidad.

La convocatoria vecinal se celebrará a partir de las 11:30 horas, en el lugar habitual, la Plaza del Pueblo, testigo de tantas concentraciones y donde, cuatro años después, se sigue luciendo una gran pancarta con la fotografía de Manuela Chavero. Su presencia en esa imagen, en uno de los enclaves más transitados del municipio, "es fiel reflejo del continuo recuerdo del pueblo de Monesterio, con su vecina desaparecida", asegura su alcalde, Antonio Garrote.