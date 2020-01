María Teresa confiesa en 'La resistencia' que tomó drogas "para no quedar mal"

Tres meses después de su última entrevista en 'La resistencia', María Teresa Campos volvía al plató de David Broncano. La sonada ruptura de la presentadora con Edmundo Arrocet, después de seis años de relación, la ha llevado a ocupar las portadas de la prensa del corazón durante las últimas semanas. De esta manera, María Teresa Campos inauguraba la 'Yaya's Week' de 'La resistencia'. "Solo van a haber yayas esta semana", comentaba el presentador al inicio del programa.

En un amiente distendido, María Teresa Campos ponía en evidencia su simpatía por el presentador. "Cuánto te he echado de menos", afirmaba a David Broncano, a quien le entregaba "salchichón de Málaga" como regalo. En este momento la presentadora sorprendía dándole un beso a Grison, guitarrista del programa. Con sus nietas entre el público, María Teresa recordaba el vídeo viral en el que bailaba con Alejandra Rubio, hija de Terelu. "Yo lo sé hacer mejor", bromeaba.

María Teresa, para demostrar su movimiento de caderas, se lanzaba a bailar con Broncano a ritmo de reguetón. Tras demostrar sus dotes con el baile, la presentadora afirmaba que está de luto "por el muerto". "No lo he vuelto a ver, se habrá muerto", comentaba en referencia a Edmundo Arrocet, aunque evitaba pronunciar su nombre. El presentador era el encargado de aclarar este asunto al público. La invitaba afirmaba que, aunque está de luto, tiene la necesidad de divertirse en estos momentos. Durante la sección de Candela Peña, María Teresa dejaba claro que su relación con 'Bigote' "no ha sido un sueño, ha sido una pesadilla". E iba más allá. Afirmaba que no estaba de acuerdo con el mensaje de WhatsApp con el que su ex la dejó, especialmente con la frase: "No quiero que me humilles más".

Broncano también sacaba a la luz el pasado familiar de María Teresa, que creció rodeado de fármacos por el trabajo de su padre. Así, del tema de los fármacos el presentador pasaba a hablar de otras sustancias. "¿Hasta qué edad se puede consumir drogas?", preguntaba a la invitada. Aunque afirmaba que no controlaba de estos temas, María Teresa develaba que en el pasado tuvo contacto con las drogas. "Si en una fiesta te lo ofrecían, lo tomaba para no quedar mal", comentaba dejando claro que no se siente orgullosa de ello. La presentadora explicaba que esto pasaba porque "si eras la única que no lo hacía, no te integrabas". Se justificaba afirmando que lo hacía "para quedar bien con estos señores y parecer una de ellos", aunque "nunca he notado nada cuando le he dado una chupadita".