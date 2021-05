El marinero ingresado en un Hospital de Gran Canaria padece la variante india. 

La Consejería de Sanidad ha confirmado este jueves que el marinero que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tiene la variante B.1.1.617.2 o más conocida como la cepa india subvariante 2. Este es el primer caso de cepa india detectado en Canarias. El resultado de la secuenciación de la muestra tomada a este paciente ingresado en dicho hospital recogen que se trata de la citada subvariante de la cepa india que "no presenta la mutación E484Q, por lo que no tiene escape inmunitario y hasta el momento no ha mostrado ni mayor contagiosidad ni mayor virulencia", según ha informado la Consejería canaria de Sanidad.

En cuanto al paciente referido, se trata de un hombre joven que fue trasladado desde un buque en alta mar al mostrar síntomas la Covid, estando en estos momentos estable y su situación de salud no revierte gravedad. Respecto al resto de la tripulación del barco se encuentra realizando cuarentena en el propio buque y dos de sus compañeros han dado positivo, por lo que están aislados en un establecimiento alojativo.