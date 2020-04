Mascarillas: dónde se reparten, hasta qué hora, cómo son y cómo utilizarlas

Este lunes comienza una nueva prórroga del estado de alarma que es diferente al anterior, ya que son muchos los empleados que volverán a su puesto de trabajo, tras levantar el 'veto' a las actividades 'no esenciales' que echaron el freno el pasado 30 de marzo a través del enésimo real decreto publicado en el BOE en las últimas semanas. Así, para cerciorar la seguridad de todos esos trabajadores el Gobierno ha anunciado que repartirá 10 millones de mascarillas.

¿Dónde se van a repartir?

Los 'puntos de entrega mascarillas' estarán en los intercambiadores de transportes: salidas y entradas de metro, autobús y tren.

¿Hasta qué hora?

La hora entre las que se repartirán esos diez millones de mascarillas anunciados por el Gobierno serán desde las 6 de la mañana hasta las 9. El objetivo, como decimos, es que la reciban todos aquellos trabajadores que este lunes vuelven a su puesto.

¿Quién las reparte?

Las mascarillas serán repartidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

¿Hasta cuándo se repartirán?

El reparto ha comenzado este lunes, día 13 y se prorrogará hasta el martes 14 de abril en aquellas comunidades en las que este lunes no es festivo.

Mientras, las comunidades que en su calendario laboral incluyan este lunes, día 13, como festivo, se repartirán las mascarillas el martes, día 14, y el miércoles 15.

¿Cómo son las mascarillas?

Estas máscaras sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas. Son para personas adultas sin síntomas que no tengan mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán serán reutilizables. Estas máscaras deben cubrir la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustadas, no deben tocarse con las manos. Si lo hace, deberá lavárselas antes.

¿Puedo compartir la mascarilla con algún familiar?

No. La mascarilla higiénica solo la puede utilizar una persona y preferiblemente una única vez, aunque puede hacerlo varias si la usa en periodos de tiempo muy cortos. Una vez usada se debe desechar. Si se lava, debe hacerse con agua y jabón, o frotando con una solución hidroalcohólica.