Las mascarillas que no ofrecen suficiente protección y de las que ha alertado la OCU

La polémica en torno a las mascarillas lleva generándose desde hace nada menos que dos meses, cuando España entró en estado de alarma. El camino que ha recorrido este producto sanitario en nuestro país (y prácticamente en el resto de Europa y hasta Estados Unidos) no es baladí: desde desabastecimiento, algunas falsas o hasta defectuosas que lleven, incluso, los propios sanitarios.

A finales de abril, justo antes de comenzar el plan de desescalada (y, por ende, con más gente en la calle) llegó, por fin, el arsenal de mascarillas. Además, algunas comunidades como Madrid o Santander ya las han empezado a repartir de forma gratuita en farmacias y también hay supermercados que ya las venden en sus tiendas.

El Gobierno insiste una y otra vez en recomendar su uso. De hecho ya las estableció como obligatorias en transporte público y ahora planea hacerlo también en espacios públicos. Por ello, es vital tener en cuenta que no todas las mascarillas ofrecen protección garantías.

El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea lleva tiempo alertando de la presencia en el mercado europeo de mascarillas filtrantes que no están cumpliendo con la normativa de producción, no cuentan con los certificados necesarios o, directamente, son falsas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de cuáles no conviene usar por ser inseguras.

Mascarillas que filtran menos de lo estipulado

Filtran menos partículas de las que deberían. Según detalla la OCU, se han denunciado varias mascarillas autofiltrantes, en su mayoría fabricadas en China: "Son mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94). Su porcentaje de retención de partículas debería ser del 92-95%, pero no son capaces de retener el porcentaje de partículas que, como mínimo, deberían retener este tipo de productos".

En este sentido, las mascarillas Garry Galaxy Respirator Mask. N95 se han distribuido en España y han llegado hasta a manos de profesionales sanitarios, que no han estado suficientemente protegidos. Su retención de partículas es menos del 71%.

Sin certificados

Otro de los que especifica la OCU son las mascarillas que no cuentan con los certificados (ISO, UNE...). Son las siguientes:

- Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" de la categoría KN90.

- Sin marca-Particle Filter Mask KN95.

​- Sinpul. Protective Mask KN95.

​- Sin marca-Particle Filter half face Mask.

Falsas

También han alertado de una falsificación, que no solo es insegura, también es ilegal: Mascarilla 3M modelo 9501V.