Jordi Cruz abronca a Martín Berrocal: "Lo que me has hecho hoy, es una ofensa"

La primera de las pruebas del MasterChef Celebity de esta consistía en que los concursantes debían usar los cítrico que el jurado le proponía, sumarle objetos típicos de España utilizando la creatividad y crear un plato único y original.

Una tarea que para algunos de los resultó pan comido pero que, a otros, se les hizo muy cuesta arriba. Como a Vicky Martín Berrocal, por ejemplo. A la diseñadora se le ocurría presentar un plato al que llamó "chungo chungo", ya que el jurado les había obligado a presentar platos con nombres que representaban lo que se iba a comer. Un primer hecho que no gustó nada a los chefs profesionales, y al que se le sumaba una de las elaboraciones más desastrosas de las últimas semanas.

En el plato de Vicky nos encontrábamos un abanico, una naranja con la pulpa recubierta de chocolate, un par de arándanos mal colocados y guindas decorativas. “No me interesa nada lo que me tengas que contar.”, añadía Jordi Cruz a los segundos de que la diseñara le presentara el plato. “Sé que me vas a poner excusas, y lo que has hecho hoy, esto es una ofensa terrible a mí profesión.”, continuaba Cruz antes una Vicky al borde de la lágrima. “Que vengas aquí y hagas esto, me parece una ofensa. Tienes otra oportunidad más, pero como no lo hagas bien te vas.”

La diseñadora se quedaba sin palabras y Mario Vaquerizo, que era el invitado de esta semana, intentaba salir en defensa de su amiga asegurando: “Vicky, yo sé que tú eres una mujer que se esfuerza, y sé que lo vas a conseguir. Ánimo.”. Un discurso que servía para motivar a la concursante, que sabía que había hecho algo desastroso, y que confesaba que, por falta de tiempo se le había estropeado su idea inicial y que tuvo que hacer lo que pudo con los elementos que tenía.

Llegaba el momento de la deliberación y Vicky pedía explicaciones a sus compañeros ya que entendía que nadie había sabido ver que estaba bloqueada y nadie le había ayudado, pero sus explicaciones fueron insuficientes y no convencieron ni a sus amigos, ni al jurado del concurso.