Yolanda Ramos presenta su plato como una vedette de los años 60

Yolanda Ramos la liaba cocinando. La humorista se acercaba demasiado a la cocina de Ana Milán y, sin quererlo, casi se quemaba al saltarle el aceite de su compañera. Yolanda empezaba a gritar y Samantha, acompañada del invitado de esta semana, que era José Corbacho, se acercaban a hablar con ella.

"¿Qué te pasa, Yolanda?", preguntaba la chef profesional. Una pregunta a la que la humorista contestaba mirando a Corbacho y cruzando la conversación y una mirada cómplice con él. "Ánimo, Yolanda", animaba el cómico. "¿Pero, de qué os conocéis?", preguntaba Samantha viendo la inesperada complicidad. "Pues de cuando ella era vedette", respondía Jose con gracia. Una confesión a la que la cocinera respondía asegurando que si le presentaba el plato como una auténtica vedette, que no le importaría nada el sabor porque la puntuaría bien de todos modos.

Llegaba el momento de la valoración y Yolanda se acercaba a la mesa poniéndole caras a la chef recordándole su compromiso con ella. "Yolanda, nombre de tu plató", le decían. "Cerdo de falso chino", comentaba de manera cómica asegurando, además, que no se dejaran llevar por el nombre porque la carne estaba tierno. “No tiene ese plus de vanguardia pero, me lo pones en un plato y yo me lo hubiera cenado.”, le decía Jordi.

"Me has prometido antes que me lo ibas a presentar como una vedette", insistía Samantha. Yolanda se sonrojaba y respondía: "Es que, yo solo sé abrirme de piernas". Pero, a pesar del alegato, Yolanda se armaba de valor, se tiraba al suelo intentando hacer acrobacias varias, y, casi lo conseguía: estiraba las piernas, se levantaba, se volvía a agachar… Aunque no consiguió convertir su plato en la mejor creación de la noche, la cómica demostró ser todo una artista.