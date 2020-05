Una médica explota ante las protestas en Núñez de Balboa: "Sois escoria humana"

Las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez se ha extendido más allá de Madrid. Logroño, Salamanca, Zaragoza y Sevilla han sido algunas de las ciudades que han contado en los últimos días con manifestaciones para protestar contra las medidas adoptadas. Sin embargo, las más sonadas han tenido lugar en la capital y las redes sociales se han inundado de mensajes polémicos tanto a favor y en contra de las concentraciones.

La primera de ellas fue en la calle Núñez de Balboa, ubicada en el barrio de Salamanca de Madrid, donde decenas de personas se congregaron varios días de esta semana haciendo sonar cacerolas para pedir la dimisión de Sánchez al grito de "libertad". Durante la protesta, los manifestantes no guardaron la distancia social exigida, lo que ha provocado el enfado de varios sanitarios.

Una médica escribió un hilo en su cuenta de Twitter en el que ha criticado con dureza estas protestas: "No tenéis ni idea de todo lo que he visto y vivido. De lo que hemos pasado y estamos pasando los sanitarios, todo el personal en este país. De que no ha acabado nada", relata en su cuenta personal de Twitter.

La sanitaria cuenta las condiciones a las que se han enfrentado el colectivo durante esta crisis. "Llevo 2 meses trabajando una media de 12h al día, 6 días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad". Y añade: "He visto morir gente sola,he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. Sois escoria humana".

Soy medica, llevo 2 meses trabajando una media de 12h al día, 6 días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente SOLA,he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. SOIS ESCORIA HUMANA. https://t.co/Gr665T1uf6 — La Doc (@SorginDoc) May 13, 2020

Un pediatra murciano también criticó lo ocurrido en Núñez de Balboa: "Esto es una falta de respeto a los miles de muertos, a los compañeros que están dejándose la vida (literalmente) en centros de salud, hospitales, residencias".

Esto es una falta de respeto a los miles de muertos, a los compañeros que están dejándose la vida (literalmente) en centros de salud, hospitales, residencias. Es un acto profundamente antipatriota, aunque crean que lo son por sacar a pasear la bandera. https://t.co/wC9JytaBi2 — Joserra (@jramonfernandez) May 13, 2020

En la tarde del sábado las protestas se trasladaron a la calle Ferraz, justo enfrente de la sede del PSOE. Alrededor de 200 personas se manifestaron para pedir la "dimisión" del presidente. En ella, según se observa en las imágenes, los participantes estaban en movimiento y guardando la distancia de seguridad.

En Salamanca cerca de 600 personas se concentraron este sábado, por segundo día consecutivo, en la Plaza de España y han ido en manifestación hasta la Plaza Mayor de la ciudad bajo el lema 'la revolución de las mascarillas'. Mientras que en el centro de Logroño se manifestaron unos 200 vecinos en contra de la política del Gobierno, en una convocatoria realizada también a través de las redes sociales.