Los médicos recomiendan un descanso de la mascarilla tras cada hora de uso

El uso de la mascarilla es obligatorio en toda España menos en Canarias como medida de control de la Covid-19, sin embargo, los especialistas de Vithas Xanit Internacional de Benalmádena (Málaga) aconsejan que los ciudadanos hagan cada hora, aproximadamente, un pequeño descanso para poder tomar oxígeno y ventilar el rostro.

"Lo ideal, desde el punto de vista respiratorio, es que cada hora, o incluso cada 45 minutos, se haga un pequeño descanso de cinco o diez minutos, retirando la mascarilla y si es posible descansar entre 30 y 60 minutos después de una jornada de cuatro o cinco horas de mascarilla", según ha indicado el doctor Gustavo de Luiz, jefe del servicio de Neumología de Vithas Xanit Internacional.

Un descanso, no obstante, que "solo se puede realizar si no se incumple en ningún momento la normativa del uso de la mascarilla". Además, ha recordado que una mascarilla no reutilizable "no debe ser usada más de cuatro horas y debe ser cambiada incluso antes si está húmeda o deteriorada".

El especialista ha incidido también en la necesidad de guardar la mascarilla en un sitio adecuado y libre de gérmenes durante el tiempo que estamos haciendo un descanso de ella. "La mayoría de las personas se la dejan puesta en el cuello, o en la muñeca, cosa que está desaconsejada porque puede entrar en contacto con una superficie contaminada, pero también tenemos que evitar depositarla en la mesa de trabajo o en una mesa de restaurante mientras que estamos comiendo o meterla en el bolsillo", ha detallado.

La recomendación es depositarla sobre una bolsa transpirable, que puede ser de papel o incluso un sobre, ha indicado, al tiempo que ha recalcado la necesidad de hacer un uso adecuado de la mascarilla.

"Es muy importante que todos nosotros prestemos atención al tiempo que llevamos usando la misma mascarilla porque además de perder efectividad, el uso prolongado de una mascarilla sin haber sido cambiada puede provocar también enfermedades en la piel, generación de hongos, bacterias, etcétera", ha sostenido el doctor.

En el caso de las mascarillas quirúrgicas tienen que ser desechadas después de un uso continuado de cuatro horas; con las higiénicas hay que seguir las recomendaciones del fabricante que suele especificar el tiempo durante el cual es efectiva, pero independientemente de ello, ha dicho, "tienen que ser lavadas a diario y en el caso de tener filtros deben de ser sustituidos todos los días".

Aunque las altas temperaturas hacen aún más pesado el uso de la mascarilla, el especialista ha recordado que existe una gran variedad de materiales para elegir. "Nos encontramos -ha continuado- con pacientes que nos explican que debido al calor les cuesta trabajo respirar con la mascarilla puesta y nuestra recomendación es hacer los descansos mencionados anteriormente e incluso alguno más si fuese necesario, pero hay que ser conscientes de la necesidad de su uso siguiendo las recomendaciones como medida para evitar el contagio en una situación aún de pandemia".

Una de las principales dudas que le plantean al especialista es si el uso de la mascarilla continuada en el tiempo puede provocar secuelas. En este sentido, señala que su uso "es un obstáculo para la entrada y salida del aire, pero todavía se desconocen los efectos que puede tener".

"Esto lo iremos viendo con el tiempo porque no hemos tenido una experiencia previa para comprobarlo", explica el jefe del servicio de Neumología, quien añade que "pese a ello, prima el beneficio que tiene ante estas posibles secuelas ya que con el uso de la mascarilla se contribuye, junto a otras medidas, a evitar el contagio de la Covid-19".

El doctor Gustavo de Luiz, por último, ha subrayado que no se debe subestimar el uso de la mascarilla: "El virus sigue con nosotros y tiene la misma gravedad que tenía hace unos meses. No debemos relajarnos y seguir con todas las medidas necesarias para poder proteger y protegernos".