Las mejores freidoras de aire: elaboran comida sana y permiten ahorrar en aceite

Las freidoras de aire son el electrodoméstico de moda para la cocina. Son mucho más saludables que las freidoras tradicionales, pero también más versátiles, ya que permiten freír, cocer, asar, tostar, hornear o incluso hacer platos de carne, pescado, dulces y salados. Y todo ello sin gastar aceite, lo que también nos permite un pequeño ahorro económico todos los meses. Porque estos aparatos fríen los alimentos a través de aire caliente que circula a gran velocidad en su interior.

Aunque en algunos modelos es aconsejable utilizar una cucharada de aceite para evitar que los alimentos se queden blandos, poco crujientes, así como moverlos para que no se queden sin cocinar por la parte inferior. Su precio es mayor que las freidoras tradicionales, pero a la larga suponen un ahorro económico al no gastar apenas aceite. Además, las 'airfryer' no añaden apenas calorías adicionales a ninguno de los alimentos y son más sencillas y de limpiar que las freidoras tradicionales e incluso se pueden introducir en el lavavajillas. En lo único en lo que salen perdiendo en la comparación es en el tiempo, ya que son algo más lentas, ya que tardan entre 15 y 25 minutos en freir los alimentos.

Para acertar al comprar una freidora sin aceite hay que valor la capacidad: las hay para 1 o 2 personas, para 3 o 4 o para grandes familias. Es importante que la potencia sea superior a los 1.200w para que el cocinado no sea demasiado lento. Y que tengan temporizador y control de temperatura para que sea más fácil ajustarlo a cada alimento. Estas son algunas de las mejores freidoras de aire de 2023:

NEWLUX, Air Power V20, 2L

​59,95 euros

NEWLUX, Air Power V20 Amazon

Este modelo es de pequeña capacidad y está pensado para una o dos personas. Su potencia es de 1.200W, suficiente para dos raciones, de ahí que su precio sea muy interesante, y es uno de los modelos baratos más vendidos en Amazon. Cuenta con un innovador sistema que distribuye el calor de forma homogénea y 8 programas automáticos para freír, descongelar, carne, pollo, gambas, vegetales, pescado y pan. Permite ajustar la temperatura de cocción de forma precisa, hasta los 230ºC, y seleccionar el tiempo de cocción hasta 60 minutos. Además, desde la aplicación se pueden seguir múltiples recetas.

Mi Smart Air Fryer Pro 4L

103 euros

Xiaomi Mi Smart Air Fryer Pro 4L Xiaomi

El aparato de Xiaomi permite elegir la temperatura de cocción, desde los 80 hasta los 200 grados centígrados, dependiendo del plato que vayamos a elaborar. Además, dispone de un programa para descongelar productos antes de hacerlos a una temperatura de 40ºC. También podemos deshidrata fruta, fermenta elaborar salsas, hacer pan o yogures. Las posibilidades son casi infinitas, ya que en la app Xiaomi Home hay 200 recetas disponibles con fotos y guiado paso a paso como en un robot de cocina, por ejemplo. Además, desde el teléfono móvil también podemos programar el aparato con hasta 24 horas de antelación. También se conecta con el asistente de voz XiaoAI y tiene una capacidad de cocinado de 4 litros, lo que permite elaborar platos para tres personas o incluso alguna más.

Incorpora una pequeña ventana desde la que podemos ver el estado de la cocción sin necesidad de abrirla. Además, han añadido en la pantalla OLED más información sobre el porcentaje y tiempo restante de cada elaboración. El mantenimiento y limpieza, con el recubrimiento interior antiadherente, garantiza una limpieza sencilla. En cuanto a potencia, tiene 1200w, lo que permite dejar la comida crujiente, por ejemplo el bacon frito o las patatas chips.

Cecofry Advance Double, 9L

​129,90 euros

Cecofry Advance Double Cecotec

Esta freidora sin aceite es una de las más diferenciales de la marca española Cecotec, ya que es una de las pocas que tiene dos cestillos y temperatura dual para cocinar dos alimentos a la vez. Esto permite ahorrar tiempo y que los sabores no se mezclen, como si se cocinaran en un mismo cestillo. La temperatura se puede regular desde 80 ºC hasta 200 ºC y tiene 6 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos. Tiene un temporizador ajustable de 0 a 60 minutos y 2850 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos. Además, la cubeta tiene una capacidad de 9 litros para poder cocinar alimentos para más de seis personas.

Cosori Dual Blaze 6,4L

​175 euros

Cosori Dual Blaze 6,4L Amazon

Esta es una de las freidoras de aire más avanzadas, de ahí que sea algo más cara. Con una cesta de aluminio puro de tres veces más gruesa, se calienta más rápido y cocine de manera más uniforme y eficiente, lo que permite obtener fácilmente alimentos de menos aceite mientras ahorrar tiempo y energía. Además, controla la temperatura de forma más precisa, lo que hace que la comida se caliente sin la necesidad de sin agitarla manualmente

desde la aplicación VeSync se puede controlar la freidora de forma remota y observar el progreso de la cocción. Incluye 12 funciones de cocinado que se adaptan a todo tipo de alimentos, seleccionando de forma predeterminada el tiempo y la temperatura perfectos para cada tipo de alimento. Tiene una capacidad de 6,4 litros, por lo que está recomendada para familias de 4 o 5 personas.