"En lo personal esto ha reafirmado mi decisión. Vivir la pandemia del coronavirus ha hecho que me den más ganas de elegir Medicina Preventiva como mi especialidad". Alejandro Vila Pérez es uno de los más de 10.000 estudiantes que se presentaron al MIR. Las largas noches de estudio ya terminaron y ahora solo les queda escoger una especialidad y lugar de trabajo. La posibilidad de obtener un puesto en la rama deseada depende de la nota, pero este no es un problema para Alejandro porque, gracias a sus esfuerzos, obtuvo el puesto 420 y pudo elegir en primer día de los 18 establecidos. Su abanico de opciones era amplio pero él ha insistido en que la Medicina Preventiva, clave para combatir la Covid-19, era su primera opción.

El proceso de elección no ha terminado pero ya se ve que esta no es la 'favorita' entre los MIR. Desde el lunes que comenzó el proceso solo siete jóvenes entre los más de 1.8000 que ya pudieron hacer su selección la han escogido. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo -el proceso se extiende hasta el 31 de julio- ya se han agotado las plazas para tres especialidades: Dermatología, Cirugía Plástica y Cirugía Oral y Maxilofacial, y Anestesiología está siendo la disciplina más solicitada hasta el momento. Este año el Ministerio de Sanidad ha aumentado los cupos disponibles para Medicina Preventiva, pero los estudiantes con mejores calificaciones no se han visto muy atraídos por esta hasta el momento.

Alejandro Vila Pérez tiene una hipótesis sobre la causa. Para él, "mucha gente no la elige por desconocimiento. En la universidad nos dan solo una asignatura sobre la rama y nos quedamos con una visión un poco superficial. Nos quedamos con un poco de conocimientos sobre lo que es la medicina preventiva hospitalaria, que es una parte importante de la disciplina pero no la única". Otra causa de su baja 'popularidad' es que "nosotros muchas veces no vemos la profesión más allá de lo asistencial. Solemos pensar que tenemos que elegir una especialidad donde tengamos un contacto directo con el paciente, pero un médico también puede ejercer labores importantes fuera de las consultas".

Javier Pérez de Rojas, otro estudiante del MIR, tiene que esperar hasta el lunes para elegir una plaza pero confía en que obtendrá un cupo para especializarse en Medicina Preventiva. El joven ha contado a este medio que "además de sentirme muy a gusto o muy "en mi salsa" trabajando con bases de datos y resolviendo problemas también considero que la Medicina Preventiva y la Salud Pública es una especialidad esencial, y no solo en estos tiempos de pandemia en los que es tan importante detectar y rastrear los contagios. No podemos olvidarnos de otras enfermedades -como es el caso de la obesidad, la diabetes o la hipertensión- que aunque no sean contagiosas requieren una solución rápida y eficaz para evitar que su prevalencia siga aumentando.

Alejandro Vila Pérez ha declarado que la Medicina Preventiva "es muy distinta a las otras especialidades porque no solo trabajamos con la situación del paciente en el hospital o centro de salud. Nos anticipamos a todo teniendo en cuenta factores sociales, económicos..." En la misma línea, Javier Pérez de Rojas ha desvelado que él tomó contacto con la Medicina Preventiva durante su segundo año de carrera y siempre le ha gustado "investigar y gestionar bases de datos y gráficas con información de la población. Me gusta mucho la Salud Pública porque abarca muchas áreas de la vida cotidiana de las personas. Estudié para el examen durante siete meses bastante intensos y espero poder hacerme con la plaza el lunes.".

"No hemos vivido una crisis sanitaria como esta", asegura Pérez, que ha reconocido durante una conversación telefónica que "nuestro papel era un poco más anónimo antes. Esta situación ha reforzado la importancia que tiene un médico con esta especialidad y el hecho de que somos una pieza clave en el sistema. Llevamos labores cruciales. Se necesitan médicos asistenciales, pero también profesionales que planifiquen las acciones y estudien lo que está pasando para diseñar una gestión inteligente. Estoy bastante contento. Empiezo a trabajar en el Hospital Puerto Real de Cadiz en septiembre".

¿Los valoran? Alejandro Vila Pérez ha lamentado la "poca relevancia" que se les da en el sistema: "Durante la pandemia se ha tenido muy presente a la rama y algunos piensan que aumentará el interés, pero personalmente no creo que ocurra. Ya no con la nueva normalidad sino con la normalidad de verdad se nos va a borrar un poco de la mente, como suele ocurrir, todo lo vivido. A nosotros nos falta y siempre nos ha faltado apoyo. Veo muchas veces que cuando el Gobierno lanza oposiciones para cuerpos de salud pública la Medicina Preventiva no es una de las especializaciones que más se buscan. No le dan mucho valor. Tendríamos que estar mucho mas cuidados".

El proceso de selección de plazas de este año ha sido atípico por el coronavirus. Se movió la fecha una vez y hubo mucha controversia alrededor de las 'formas'. Sanidad intentó llevar a cabo el reparto de forma telemática, pero los estudiantes se rebelaron y los tribunales les dieron la razón. La adjudicación de los cupos se está desarrollando a través de un modelo mixto -algunos estudiantes se acercan al ministerio para hacer los trámites y otros siguen el proceso desde sus casas- pero todos cuentan con el mismo tiempo y requisitos para finalizar el proceso.