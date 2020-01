¿Qué pasó en la habitación 404? Una niña muerta, su madre detenida y unas cartas 

Una niña de cinco años muerta en la habitación de un hotel. Una madre detenida. Unas cartas de despedida dirigidas a varios familiares. Una denuncia del padre por incumplimiento del horario de entrega de la menor. Un proceso de separación. Son los hechos con los que la Policía Nacional trabaja para esclarecer qué sucedió en la habitación 404 del hotel Los Bracos en Logroño la noche del pasado domingo. Hasta allí llegó esta mujer de 36 años junto a su pequeña desde Haro, donde residían. Lo que sucedió después solo ella lo sabe. Fue la denuncia de un vecino la que alertó a las 09:00 horas de ayer a los agentes porque enfrente veía a esta mujer en el alféizar de la ventana con cortes en el cuerpo. A escasos metros, sobre la cama y tapada con una sábana, el cuerpo de su pequeña ya sin vida y sin signos extremos de violencia.

Dos horas tardó este profesor del colegio San Asensio en entrar en el cuartel de la Guardia Civil de Haro cuando vió que el reloj marcaba las 20:00 horas del pasado domingo y su expareja no le entregaba a la pequeña. No era la primera vez que denunciaba el incumplimiento de la entrega, según revelan fuentes de la investigación a La Información. No se activa ningún protocolo de desaparecida porque esas denuncian inician su andadura por la vía civil y lo siguiente que conoció de su pequeña fue la trágica noticia de que su cuerpo había aparecido muerto en la habitación de este hotel de cuatro estrellas cuyos responsables no quieren hacer declaraciones. Hasta allí llegó junto a su madre el domingo, después de pasar la tarde con la abuela, que según las agencias está también en paradero desconocido.

La Policía, al frente de la investigación, interroga al entorno de esta mujer que no fue detenida en un primer momento por el estado de salud en el que se encontraba. Fue trasladada hasta el Hospital San Pedro, donde estaba siendo vigilada para tratarse de las heridas que se había realizado en el propio hotel. Horas después, en el área de psiquiatría, los agentes que la interrogaron procedieron a su detención. Habría sido su hermano el que, después de que apareciera el cuerpo, encontró en la casa donde vivían en Haro unas cartas de despedida dirigidas a varios miembros de la familia.

Ya están en poder de los investigadores, que esperan conocer el resultado de la autopsia de la pequeña para determinar las causas de la muerte. El cuerpo de la pequeña fue lo primero que se encontraron los agentes de la Policía cuando se presentaron en el hotel. A unos metros estaba su madre, en el alféizar de la ventana. Presentaba varios cortes en el cuerpo. La mujer, que ha salido por su propio pie del hotel, era conducida hasta una ambulancia. La Policía Científica ha sido la encargada de examinar la habitación durante casi cuatro horas. Son varios los objetos que se han llevado en maletines ante la atenta mirada de unos vecinos de una calle peatonal que no querían ni oír hablar de lo que podía haber sucedido en esa habitación.

Los datos que se van conociendo del caso van dibujando uno de los escenarios más dramáticos: un nuevo caso de filicidio. Una vez se tengan los datos de la autopsia y de ser así, estaríamos ante la tercera muerte de hijos a manos de sus madres en cuatro meses después de que el 10 de octubre del año pasado una mujer de 38 años estrangulara a su hijo de siete años en Almería (Las Norias de Daza-El Ejido). Estaba pendiente de juicio por conocer quién se quedaba con la custodia del pequeño. El otro caso sucedió el pasado 30 de diciembre. La víspera de nochevieja se conoció la noticia de una mujer de 49 años que en Girona ahogaba en la bañera a su hija de 10 años tras suministrarle hasta 80 pastillas de calmantes. Estaba recién separada de su marido.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se ha informado que el suceso será investigado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Logroño, que en el momento de los hechos se encontraba de guardia. Se han abierto diligencias previas para esclarecer los hechos después de ordenar el levantamiento del cadáver y posterior autopsia. Además, los profesores y alumnos del colegio San Felices, de Haro, donde estaba escolarizada la niña, recibirán hoy apoyo psicológico, al igual que la familia de la menor.