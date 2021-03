Muere el actor Enrique San Francisco después de varias semanas en la UCI

El actor y humorista Quique San Francisco ha muerto este lunes a los 65 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid tras llevar varias semanas ingresado debido a una neumonía bilateral. Las alarmas saltaron el pasado 12 de enero, cuando el Aula de Cultura de Getxo (Vizcaya) anunció la suspensión de la representación de la función de "La penúltima" prevista para el día 23 de ese mes, por "problemas de salud" del actor, que estaba de gira con ese espectáculo de humor y que las pasadas navidades protagonizó el anuncio de Campofrío.

San Francisco arrastra desde hace años problemas de salud, agravados en 2002 cuando sufrió un accidente de moto por el que estuvo más de un año sin poder moverse. Yendo a sus orígenes, el humorista nació el 10 de marzo de 1955 en Madrid, fue hijo de padres actores, Enriqueta Cobo (Queta Ariel) y Vicente Haro, aunque su madre le tuvo de soltera y no conoció a su progenitor hasta los 17 años, los que tardó en decidir ir a Madrid a buscarle. Vivió su infancia en Barcelona con su madre y, tras haber hecho publicidad, con solo seis años debutó en el cine.

Mala vida y muy buen tipo

Actor de singular físico, Mel Brooks hispano, cincuenta y cinco largometrajes, cuarenta obras teatrales y una veintena de series de televisión a sus espaldas, además de un "docureallity" que lleva su nombre, San Francisco era un buen tipo, a decir de sus amigos, y hombre difícil de definir en palabras.

Si acaso, repetir las suyas propias: "Me tachan de drogadicto, juerguista y mujeriego. Y todo es verdad", decía el cómico de los ojos de rana, para presentarse a una nueva y joven audiencia, la deFlooxer, el canal online de Atresmedia, que le dedicó una serie en la que el propio actor contaba su estrambótica vida, "Follow San Francisco".

La vida de Quique San Francisco ha sido de todo menos sosegada y discreta; exprimía cada minuto al máximo y expresaba sus opiniones sin cortarse nunca. Pasó por la cárcel varias veces, fue legionario, quedó muy maltrecho por culpa de un accidente de moto y últimamente soltaba mandobles, donde quisieran escucharle, contra el Gobierno, los gestores de la pandemia y los creadores de una vacuna contra la Covid que él no se pondría. Y dijo que le gustaban muchas de las cosas de Vox, provocando no solo revuelo, sino la animadversión de muchos compañeros. Aunque San Francisco nunca gustó a todos; él lo sabía, y no le importaba.