El hombre muerto tras el ataque de una manada: "Un día los perros me matan"

"Un día los perros me matan". Es lo que en alguna ocasión dijo el hombre de 81 años que ayer fallecía tras ser atacado por varios perros en una urbanización de Villaverde del Río (Sevilla) según relata el amigo que minutos antes del ataque había estado conversando con el. "Me fui a coger unas cosas y cuando regresé estaba ya en el suelo, debajo del limonero", asegura. Sigue contando ante los micrófonos de 'Espejo Público' que no era la primera vez que se los encontraba en su finca -estaban en una parcela a escasos metros-.

Cuando la Guardia Civil fue alertada "antes ningún vecino pudo ayudarle hasta que no llegaron los agentes". Al llegar concretaron que la víctima, de unos 81 años de edad, había sufrido lesiones en la cabeza, la cara y los brazos al ser mordido por varios perros, que pudieron ser encerrados en la parcela y cuyo dueño ha sido localizado.

De otro lado, una hora antes el 112 tuvo conocimiento de que una menor había sufrido la mordedura de un pitbull en la plaza Juan Durán Ferrete de la capital hispalense.

Desde el teléfono único de emergencias se ha dado aviso a efectivos de la Policía Local de Sevilla y de EPES, quienes han informado del traslado de una niña de seis años, que presentaba heridas en el cuello y en la cara, al hospital Virgen Macarena.