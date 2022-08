Muere en un atentado bomba en Moscú la hija de un estrecho aliado de Putin.

Daria Dugin, filha de Aleksandr Duguin, um dos maiores filósofos russos e próximo a Vladimir Putin, morreu durante a explosão do seu carro



A policia está tratando o caso como assassinato premeditado



O senhor desolado e com as mãos na cabeça, é o pai de Daria pic.twitter.com/2RiHjJLaQ0