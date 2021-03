Muere Baselga, el oncólogo que puso al Vall Hebron a la vanguardia mundial

El oncólogo Josep Baselga, referente en la lucha contra el cáncer de mama y que era director mundial de investigación y desarrollo del área de oncología de la farmacéutica británica AstraZeneca desde 2019, ha fallecido a los 61 años, ha informado el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).

El prestigioso oncólogo catalán tuvo la visión innovadora de impulsar el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), del que fue su primer director, con el que consiguió que el hospital barcelonés figure entre los mejores centros del mapa internacional de la investigación contra el cáncer.

Junto con otros grandes hospitales e instituciones internacionales que se dedican al estudio y la investigación del cáncer, como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York o el MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas), Vall d'Hebron figura en la lista de los mejores hospitales del mundo en esta especialidad.

Así lo consideró en octubre pasado el ranking World's Best Specialized Hospitales 2021, elaborado por Newsweek y Statista (un portal de estadística), que reconoció a Vall d'Hebron como el vigésimo mejor del mundo. A este posicionamiento de primer orden contribuyó en gran manera Baselga, que apostó por crear el año 2006 el VHIO, del que fue su primer director hasta su marcha a Estados Unidos en 2010, cuando se trasladó a Boston para dirigir la división de oncología, con más de un centenar de investigadores a su cargo en el Hospital General de Massachusetts. La vida profesional de Josep Baselga ha oscilado entre Barcelona y diversas ciudades de los Estados Unidos, especialmente Nueva York, donde ha dirigido también el prestigioso Memorial Sloan Kettering Center Cancer.

Desde el Vall d'Hebron Instituto de Oncología han transmitido el pésame a la familia y amigos del doctor Baselga por su fallecimiento, a la vez que han agradecido "su legado, que esperamos continuar y mejorar". "Nos ha dejado una persona excelente, comprometida con los pacientes y un profesional con una visión innovadora", han resaltado desde el VHIO, la 'casa' barcelonesa de Baselga, barcelonés de nacimiento.

Su último desafío profesional fue la Covid-19 desde la multinacional AstraZeneca, para la que fichó como responsable de la unidad de investigación y desarrollo para el cáncer en 2019. En octubre del pasado año alertaba que estábamos ante un otoño y un invierno que se avecinaban "muy duros", pero se mostraba optimista en la resolución de la pandemia "en un plazo relativamente breve", según indicó en el XIX Congreso de Directivos CEDE, en el que intervino de forma telemática.

Antes de llegar a AstraZeneca, Baselga debió afrontar uno de los momentos más difíciles como profesional, tras desvelar el diario The New York Times en 2018 que no había divulgado millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años, y se comprometió a corregir en 17 artículos sus informes de conflicto de intereses, publicados en revistas especializadas, como The New England Journal of Medicine o The Lancet.

"Pasé mi carrera cuidando pacientes con cáncer y trayendo nuevas terapias a la clínica con el objetivo de extender y salvar vidas", destacó entonces Baselga, que admitió: "Aunque he sido inconsistente con las revelaciones y reconozco ese hecho, eso está muy lejos de comprometer mis responsabilidades como médico, científico y líder clínico".

El doctor Josep Tabernero, actual director del VHIO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, ha resaltado este domingo el "rigor" que tuvo Baselga al aplicar "el espíritu científico, su pasión por el conocimiento y la innovación", así como su capacidad de crear equipos que tuvieran la misma capacidad de trabajo para luchar contra el cáncer.

"Gracias a su visión y tenacidad para avanzar en la medicina personalizada en el tratamiento del cáncer, fue fundamental para que muchos medicamentos hayan sido introducidos en la práctica clínica habitual, cuando al inicio las compañías farmacéuticas tenían dudas de si continuar desarrollándolos", ha destacado Tabernero.