Muere Nolan, el niño que quedó inválido debido a una hamburguesa contaminada

Trágica noticia en Francia. Nolan, el bebé que había quedado inválido tras tomar una hamburguesa contaminada en 2011, ha fallecido este fin de semana a consecuencia de las secuelas producidas por el alimento, según informa ‘Le Parisien’.

Nolan, que en la actualidad tenía 10 años, fue intoxicado tras comer una hamburguesa vendida por Lidl cuando tenía 23 meses. La carne tenía la bacteria escherichia coli (E. Coli).

"Nolan murió el sábado por la mañana a causa de los efectos de su intoxicación. Fue una prueba dura porque no dejó de sufrir en ningún momento: las extremidades deformadas, los huesos rotos… Tuvo que someterse a varias cirugías y no podía comer, tragar, hablar ni moverse porque ya no tenía coordinación" , explicó Florence Rault, abogado de la familia.

Guy Lamorlette, director de la empresa que producía estas hamburguesas, fue condenado en 2017 a tres años de cárcel por haberse saltado los controles de calidad de sus productos. Sus hamburguesas contaminadas provocaron que 15 niños cayesen enfermos en la región gala de Hauts-de-France.