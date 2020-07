El mes de enero dejó la triste noticia de la muerte de la Carolina a manos presuntamente de su madre, quien intentó quitarse la vida en un hotel de Logroño en el que se había alojado con la pequeña. Ayer otra madre, otro hostal y otro menor protagonizaban el suceso que convertía la jornada en otro 'día negro': una madre habría asesinado a su hijo de seis años para después quitarse la vida. Todo sucedió en un hostal de una céntrica calle madrileña cercana a la Puerta del Sol. Sus dueños aseguran a La Información que la madre llegó con su hijo el pasado sábado y "no volvieron a salir de la habitación para nada". Acabaron llamando a la policía porque "al niño no se le escuchaba en absoluto". Cuando los agentes abrieron la puerta encontraron dos cuerpos, ansiolíticos y una nota en la que ella dice tener miedo a que le quiten al pequeño.

No eran clientes habituales. Entraron en este hostal por casualidad y pagaron tres días de estancia "por adelantado". Era la noche del sábado y el pequeño quería salir a cenar. La madre aceptó pero los dueños no volvieron a verles. "Pensamos que estarían cansados y se tomarían algún sandwich en la habitación", asegura a este diario una responsable del Hostal Levante, situado en calle Postigo de San Martín donde la mujer, de nacionalidad española y de 36 años, llamó al telefonillo para preguntar si "teníamos habitaciones libres" y "les enseñamos una que estaba vacía, le gustó y se la quedó".

El domingo, a las doce de la mañana, llamaron para limpiar la habitación. "Ella habló, pero al pequeño no se le escuchaba". No les dejó pasar y argumentó que "ella misma había hecho la cama". Los dueños del hostal explican que el domingo por la noche comenzaron a preocuparse porque al niño no se le escuchaba nada". Aseguran que volvieron a llamar a la puerta el domingo por la noche para preguntar si necesitaban algo "pero ya no respondió nadie". Intentaron entrar en el cuarto, "pero no se podía".

Relatan que, a continuación, avisaron a la Policía. Los agentes, tras comprobar una serie de datos y dada la hora "dijeron que volviéramos a llamar a la puerta por la mañana por si estaban dormidos y eso fue lo primero que hicimos nada más levantarnos". Pero este lunes por la mañana tampoco respondió nadie. Al final fue la policía la que tuvo que romper un cristal de la puerta para acceder a esa habitación en cuya "cerradura por dentro estaba la llave puesta para impedir que alguien la abriera".

En el cuarto se encontraron los dos cuerpos sin vida. No fue necesaria la asistencia del Samur-Protección Civil en el lugar, ya que ambos llevaban varias horas fallecidos. El niño estaba tendido sobre la cama con una venda. La progenitora, con señales de haberse ahorcado. Junto a los cadáveres había restos de pastillas, entre ellas ansiolíticos, que la madre pudo usar para acabar con su vida o con la del pequeño.

"Eran muy educados tanto la madre como el niño" y tenían "muy buena pinta", asegura la mujer responsable del hostal que está "destrozada por lo sucedido". Les llamó mucho la atención que "no escuchábamos nada... ni la televisión ni al pequeño hablar", insiste. "Los niños no pueden estar tan quietos con esa edad", opina esta mujer, que recuerda que el niño nada más llegar a la habitación se puso a saltar en las camas y su madre "de forma muy educada le dijo que dejara de hacerlo porque se iba a caer".

La investigación será ahora la que esclarezca lo que pudo pasar en esa habitación. Según las primeras hipótesis, la mujer, que podría tener problemas mentales, terminó con la vida de su hijo y luego se ahorcó, extremo que tendrá que ser confirmado por la autopsia, que se realizará en las próximas horas. Los investigadores, del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, encontraron en la habitación varios blister de plástico para organizar los medicamentos.