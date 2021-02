La muerte va por olas: la segunda y la tercera fueron más letales en ocho CCAA

La tendencia descendente de los datos de la pandemia del coronavirus en España está llevando a algunas comunidades autónomas a plantear suavizar las restricciones en un momento en el que los expertos en Sanidad no consideran el mejor para evitar que llegue esa cuarta ola de la que ya habla el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. "Ahora mismo todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en situación de muy muy alto riesgo", indicaba, porque tanto su incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes como la ocupación de sus camas UCI distan mucho de lo que en su día se marcó como línea roja desde el Ministerio de Sanidad. Y como ya sucediera el pasado verano, al finalizar la primera gran ola denominada por muchos como tsunami, empezó a llegar la segunda y rápidamente la tercera cuando muchas zonas no se habían repuesto. Con los datos en la mano sí que parece que se está controlando el tercer 'ataque', pero no al virus, y los datos de fallecidos son un reflejo. Ocho comunidades han notificado más fallecidos desde verano que en los primeros meses de la tragedia.

En lo que llevamos de 2021 en algunas comunidades autónomas el número de fallecidos por la Covid-19 suponen casi el 50% del total de personas que han perdido la vida por el virus. Es el caso de la Comunidad Valenciana (48,05%) , seguida de Murcia (41,83%) y Extremadura (33,93%). En cifras en estas primeras semanas del año han fallecido 2.720 personas en alguna provincia valenciana de las 5.661 que han fallecido desde el mes de marzo por coronavirus. En el caso de los murcianos la cifra de muertes este nuevo año asciende a 535 de los 1.279 fallecimientos notificados durante toda la pandemia. Los datos extremeños son igual de estremecedores: 548 de los 1615 fallecidos han sido en 2021.

Midiendo la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes desde marzo se ve el impacto de las tres olas en diferentes zonas de España, arrojando una foto finish en la que la muerte va por olas: la segunda y la tercera fueron más letales hasta en ocho comunidades autónomas. "El virus sigue siendo igual de letal", apuntaban ya los expertos en La Información, y solo las restricciones y las medidas de protección, hasta que la vacunación empiece a coger más ritmo, ayudan. Así, las tres zonas más castigadas desde que los gobiernos decidieran poner en marcha el plan salvar la Navidad han sido la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Una vez acabó el confinamiento las comunidades que más sufrieron la letalidad del virus fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Ceuta y Melilla. Atrás quedan esos meses en los que los fallecidos se llegaron a contar por miles en alguna jornada castigando sobre todo a Castilla La Mancha, Madrid y La Rioja. El mapa de los fallecidos se pinta cada vez de una manera diferente y el miedo a que llegue una cuarta ola es cada vez más real.

Una vez pasó el tsunami de los primeros meses Asturias pasó de ser envidiada y vista como un ejemplo en la gestión de la pandemia a ser una de las comunidades que con más crudeza sufrió la llegada de la segunda ola de coronavirus, una situación a la que dio la vuelta en poco más de un mes y que le permitió encarar la tercera en mejores condiciones que el resto del país, con una incidencia menor y más tardía, pero también con duras restricciones que mantendrá hasta Semana Santa. Los expertos coinciden en asegurar que la clave son las restricciones. Asturias fue en los meses de marzo y abril uno de los primeros lugares de Europa con menor incidencia, y fue la única región en la que a lo largo de 25 días, entre mayo y el 6 de julio, no se detectó ni un solo caso positivo, situaciones que hicieron de esta comunidad uno de los lugares predilectos de los españoles para pasar el verano. Fue un verano de récord que al final se pagó. En noviembre contabilizó 551 fallecidos.

En esta tercera ola la comunidad más castigada por la letalidad es la valenciana. Ayer mismo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, respaldaba prorrogar las restricciones actuales en la comunidad: "Si no hacemos un esfuerzo serio para bajar los índices a unos niveles razonables nos podemos encontrar con una cuarta subida que lo que hará es prolongar muchísimo los problemas económicos y personales". Contrastan sus palabras con las de otros dirigentes que ya tienen sobre la mesa planteamientos para reducir las restricciones como la Comunidad de Madrid que estaría estudiando ampliar el toque de queda hasta las 23:00 horas. En este sentido Simón ayer fue muy claro: "La situación en España no es ni verde ni amarilla ni naranja ni rojo clarito, sino de este color (rojo oscuro). Mucho cuidado con las desescaladas. Mal hecha y demasiado rápida solo conllevan a más olas antes de tiempo".

Los datos siguen mejorando y ayer mismo el número de fallecidos bajó hasta los 513, los contagios a 17.853 y la incidencia acumulada a 540 pero los expertos piden no perder de vista la cifra de fallecidos que sigue siendo la fatal cara de este virus. Con tres millones de infectados por covid, España cruzaba esta semana otra barrera psicológica en su lucha contra la pandemia, que, pese a que aminora su velocidad de transmisión, con menos contagios y una menor incidencia acumulada, este martes notificaba la cifra más alta de muertes de la tercera ola: 766 decesos. Es una cifra similar a la que se registraba a finales del mes de marzo y es la más alta de las segunda y tercera olas notificada en una jornada como sucedió el pasado 30 de marzo cuando Sanidad anunció el fallecimiento de 913 personas en solo 24 horas (el dato más alto de la primera ola) o el 6 de noviembre con 335 (el día que más personas fallecieron por Covid-19 de la segunda ola).

Y para plantar cara al virus, una buena noticia relacionada con las vacunas ya que la de Janssen podría aprobarse para el próximo mes de marzo. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha asegurado que España ya se sitúa en el puesto número 12 del mundo en dosis de vacuna por cada 100.000 habitantes y en el cuarto en Europa, solo por detrás de Francia, Alemania o Italia. En España se han administrado hasta este jueves 2.320.507 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 79,6% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 2.914.755 unidades. Asimismo, y según el informe publicado por el departamento que dirige Carolina Darias, en España 943.278 personas ya han recibido la pauta completa de administración de una vacuna, lo que supone el 40,6% de las dosis administradas.