Tres muertos en la nave incendiada: los bomberos no descartan más víctimas

Los Bomberos de la Generalitat han localizado un tercer cadáver en la nave okupada que se incendió anoche en Badalona (Barcelona) y no descartan que pueda haber más fallecidos en un edificio que están inspeccionando con la ayuda de drones y de perros de la unidad canina de los Mossos d'Esquadra. El local lleva varios años abandonado y en él vivían más de un centenar de inmigrantes que habían hecho de la nave su vivienda. Estaban organizados y malvivían recogiendo chatarra y muebles viejos y últimamente se dedicaban también a hacer muebles con palés de madera. Los vecinos relatan ante las cámaras cómo escucharon una explosión y a continuación vieron a algunos de los okupas salir por la ventana. Unas 60 personas lograron salvar la vida de las más de cien que cada noche suelen dormir allí. Los vecinos denuncian que en los últimos años sí que han tenido algunos enfrentamiento con ellos. Según el balance provisional, tres personas están en estado crítico y cuatro en estado grave.

Los bomberos apagan el fuego en la nave okupada de Badalona

En esta línea el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ha detallado que las personas que vivían en la nave incendiada generaban problemas de inseguridad y convivencia y hacía unos siete u ocho años que estaba ocupada. Ha resaltado que unos 10 minutos antes de que los Bomberos recibieran el aviso del incendio había concluido un operativo policial en el entorno de la nave "motivado por los problemas de convivencia" que generaban algunas personas que residían en ella.

El alcalde ha asegurado que la situación de esta nave ocupada era conocida por las autoridades municipales y que "la aglomeración de personas malviviendo no es ninguna novedad". Según ha puntualizado, al principio la ocupación de la nave no daba problemas, pero en los últimos dos o tres años "vinieron personas conflictivas" que estaban creando problemas de inseguridad y convivencia muy importantes en la zona.

La representante de Stop MareMortum y de la asociación Badalona Acull, Angelina Lecha, ha detallado que "les visitamos este verano y estaban organizados, la mayoría se procuraban su subsistencia recogiendo chatarra y muebles viejos, y este verano estaban elaborando muebles con palés. Había un responsable, que era el que sabia quién entraba y salía (de la nave), y si había espacio o no (para acoger a más personas)". Preguntada sobre si conocía la existencia de conflictos con los vecinos del barrio, la miembro de Badalona Acull ha explicado que mientras duró el confinamiento "su medio de subsistencia quedó bloqueado porque no podían salir a la calle, y por lo que sabemos, con los vecinos no había conflicto".

Nave incendiada en Badalona

"El ayuntamiento, a través de sus servicios sociales y de la Cruz Roja, les daban soporte sanitario, pero con la pandemia estos servicios se vieron desbordados, su situación se agravó y su vulnerabilidad se ha visto acentuada", ha añadido. Según Lecha, "con esta situación de precariedad, es normal que pueda surgir un conflicto u otro, pero hasta hace poco no había problemas, aunque ahora parece que sí había conflictos con los vecinos".

En cuanto al número de personas que vivían en la nave, la representante de Stop MareMortum ha dicho: "Había mucha volatilidad, han vivido hasta ciento y pico personas, pero ahora seguro que había más porque ha aumentado el número de personas que no tienen vivienda". Lecha ha denunciado que el portavoz de los inmigrantes le ha trasladado su queja de que esta noche no les han ofrecido comida, ni mantas ni albergue y han tenido que dormir en la calle "y no se sentían asistidos", hasta esta mañana, en que se ha habilitado un centro de atención ciudadana adonde han sido trasladados.

La representante de la asociación de ayuda a personas migradas ha denunciado que el actual Ayuntamiento de Badalona, presidido por Xavier García Albiol (PP), niega el empadronamiento a las personas que no pueden acreditar una vivienda. "Los ayuntamientos anteriores intentaban tener el tema sanitario controlado y los servicios sociales delegaban en la Cruz Roja la tramitación del empadronamiento", ha afirmado Lecha. "Hoy, día mundial de los Derechos Humanos, el primer derecho que se vulnera en Badalona es que aquí no se empadrona, y el padrón es la base de acceso a la sanidad y la educación", ha añadido.

Según Lecha, en Badalona "las personas que no pueden demostrar vivienda, que viven en una habitación alquilada y pagan en negro, no se les deja empadronar, se les impide, lo contrario que hace Barcelona, y el padrón es un derecho independiente de donde viva porque da acceso a la sanidad, al trabajo y a la educación y es necesario porque no puedes tramitar nada si no demuestras tres años de padrón continuados". "La ley de extranjería y el tema de la vivienda es la madre todo esto que está pasando con el tema de la migración. Estas personas vienen porque quieren trabajar, pero es que no les dejan trabajar y los convertimos en la población con mayor vulnerabilidad", ha concluido la portavoz de Stop MareMortum y Badalona Acull.