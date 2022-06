Una mujer de 35 años fallece apuñalada en Soria mientras su hija dormía en casa

La mujer de 35 años que esta madrugada fue apuñalada supuestamente por su pareja en el domicilio que ambos compartían en Soria, murió mientras su hija de 8 años dormía en otra habitación de la casa, según han explicado a Efe fuentes de la investigación. La víctima, Diolimar, de nacionalidad venezolana -la misma que su presunto agresor, de 32 años-, trabajaba como camarera en una cafetería del centro de Soria, según dichas fuentes.

La Policía Nacional ha intervenido un cuchillo doméstico empleado en el asesinato de la mujer, quien mantenía una relación con el presunto homicida, que ha sido detenido, desde hacía aproximadamente seis meses, ha detallado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. La delegada ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Valladolid, tras guardar un minuto de silencio en repulsa por este nuevo crimen machista, junto a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, antes de asistir al congreso autonómico del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Barcones, quien ha expresado la conmoción y la repulsa por el asesinato, ha especificado que la víctima tenía una hija menor de edad, que en el momento del suceso, ocurrido sobre las 2:00 horas, se encontraba en su habitación y se supone que, por la hora que era, estaría dormida y en principio no habría visto en primer término lo ocurrido. Cuando sucedieron los hechos, un tío de la víctima que se encontraba en el domicilio y al que la mujer pidió ayuda alertó a otro tío de la mujer que vio y avisó en la calle a una patrulla de la Policía Nacional que en esos momentos estaba de servicio.

Esa patrulla se dirigió a la vivienda y a su vez informó a otro coche policial de la descripción del supuesto agresor, que fue interceptado por los agentes y detenido sin resistencia. De forma paralela también fueron alertados los servicios médicos para que asistieran a la mujer así como los servicios judiciales. "No nos consta" que el supuesto autor tuviera antecedentes ni que existieran denuncias previas, ni que la víctima estuviera en el sistema Viogen -de protección a las víctimas-, ha expuesto la delegada del Gobierno.

Por su parte, el jefe superior de Policía de Castilla y León, Juan José Campesino, ha detallado que todavía no se ha tomado declaración al detenido, quien de momento no ha dicho nada, no se ha declarado culpable ni no culpable. La hija de Diolimar se encuentra a cargo de su familia, ha concretado Barcones, que ha expresado las condolencias hacia la menor, la familia y los amigos.

"La niña está muy bien atendida por sus familiares, que ya cuentan con la asistencia psicológica necesaria. Todas las administraciones estamos para ayudarles en todo lo que se pueda", ha señalado en Soria la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Jesús Lafuente. La presidenta de la asociación Antigona -constituida para defender a las mujeres que sufren violencia de género-, Pilar de la Viña, ha manifestado en Soria que Diolimar tenía un buen trabajo en la hostelería, donde era reconocida y valorada.

De la Viña, que ha dicho que la víctima fue asesinada cuando se encontraba en la cama, ha resaltado que la mujer era "muy valiosa" y tenía "un buen trabajo" que le permitía no estar en una situación de vulnerabilidad. "Tenía un buen empleo, era una mujer trabajadora, responsable, animosa", ha recordado. Barcones ha recalcado la fortaleza de todas las instituciones y el trabajo de las fuerzas de seguridad para decir "alto y claro" que están unidos en la lucha para erradicar la violencia machista.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de Diolimar, con lo que ya son 19 las mujeres asesinadas por violencia de género en España este 2022 y 1.149 desde 2003. El número de menores huérfanos por este tipo de crímenes asciende a 18 este año y a 355 desde 2013, cuando comenzaron a contabilizarse en estadísticas oficiales. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.