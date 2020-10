Una mujer apuñala a su ex en la puerta del colegio por la custodia del niño

Todo sucedió en cuestión de minutos. Un hombre estaba esperando a que su hijo saliera del colegio y según relata a La Nueva España de repente apareció su exmujer y se asestó varias puñaladas. Una de ellas le hirió en el abdomen. Todo sucedió a las puertas del centro Nazaret. La pareja tiene la custodia del menor compartida pero el marido habría solicitado hace unos meses la custodia total y "tenemos el juicio en unos días2, explica al periódico.

Ahora es la policía que se presentó rápidamente en el colegio Nazaret de Oviedo la que tiene que investigar lo sucedido. La mujer pudo ser retenida por la víctima, a quien ayudó un hombre que presenció la escena. Con ella ya en el suelo y una vez le quitaron el cuchillo pidieron auxilio para que llegaran los agentes. Junto a ellos también apareció una UVI móvil, donde atendieron al hombre del corte.

Mientras su hijo estaba esperando en secretaria a que pasara todo. El pequeño no habría visto la escena pero según relata el diario muchos de sus compañeros sí. En el momento de la agresión el estaba en el interior de su vehículo y "llegó ella y me agarró por el cuello. Me tiró seis o siete cuchilladas y no me di ni cuenta de que me había pinchado", relata.