Así cayó el presunto asesino de la joven de Gijón: tomar una cerveza le delató

Lorena Dacuña recibió hasta 20 puñaladas el pasado lunes en su vivienda. Su cuerpo fue encontrado sobre las 14:30 horas del lunes en su piso del barrio gijonés de La Calzada después de que la empresa de limpieza para la que trabajaba, Brillastur, advirtiera su ausencia. El principal sospechoso del crimen pronto empezó a ser su expareja, que tras días de búsqueda el miércoles por la noche fue detenido. Se encerró en el piso que tenía alquilado sin utilizar sus tarjetas de crédito ni el móvil. Al final salió.

Los agentes que llevaban días buscándole tanto fuera como dentro de la ciudad asturiana, no le quitaron ojo. Dejaron que hicieran su vida normal, siempre atentos por si huía, por si intentaba deshacerse de alguna bolsa. Pero José Manuel S.M. entró en una cafetería cercana, donde se tomó una cerveza. Tras pagar 2,20 euros en metálico volvió a su piso. Allí fue arrestado sin oponer resistencia.

Aunque la Policía mantenía varias líneas de investigación abiertas, los agentes se habían fijado como máxima prioridad la detención de la expareja de la asesinada. Las patrullas se intensificaron para capturar al que con el paso de las horas era el principal sospechoso de su muerte. Ella nunca había presentado ninguna denuncia contra el. Hacía unas semanas que su relación se había roto. Pero los agentes enseguida comprobaron que sí tenía antecedentes por otras tres denuncias de tres mujeres diferentes por maltrato.

Una vez se realizaron todas las investigaciones oportunas se convirtió en el primer objetivo. Localizar dónde trabaja, una sidrería a la que dejó de ir el domingo anterior a la muerte de Lorena, y tener vigilada su vivienda fueron los siguientes pasos de un operativo que acabó con su detención. El arresto fue posible tras revisar varias grabaciones, recabar distintos testimonios y reconstruir las últimas horas de la vida de Lorena. Tras analizar los indicios y examinar los vestigios hallados en el domicilio de la mujer, se puso en marcha "un amplio, discreto y efectivo dispositivo de búsqueda que ha dado como resultado la detención del presunto autor en poco más de 48 horas", relatan fuentes de la investigación a La Información.

El pasado miércoles salió de su domicilio actual. Había dejado el anterior y alquilado una habitación en la calle San Luis. Cerca hay una cafetería cuya dependienta lleva más de 40 años detrás de la barra. Entró y pidió una cerveza. Ella se la sirvió y "estaba algo nervioso, pero no me comentó nada", asegura. Esta mujer, que conoce a la mayoría de sus clientes "de toda la vida", notó que no quería mirarla. En cuanto pudo le dio la espalda y se quedó mirando fijamente a la televisión donde en ese momento emitían un programa de animales en La 2.

Pasados unos 20 minutos pagó su cerveza, 2,20 euros, y se marchó. Poco después fue detenido. No se imaginaba que estaba siendo observado por los agentes que desde hacía tiempo esperaban a las puertas de su domicilio que hiciera algún movimiento. De no ser así, hubieran acabado entrando porque en un caso como este los investigadores no descartan que el presunto homicida también se quite la vida.

Ahora está detenido y los vecinos ya duermen más tranquilos. El hermano de Lorena, Kiko, conoció la noticia del resultado de la autopsia casi al mismo tiempo que su detención. En más de una ocasión ha asegurado que el asesinato de su hermana se produce desde que decide bloquearle en las redes sociales. Cientos de personas se congregaban ayer en la plaza del Ayuntamiento de Gijón para condenar un nuevo asesinato machista. Lorena es la primera víctima mortal por esta lacra en Asturias en lo que va de año y la octava en todo el país, lo que eleva la cifra de victimas a 1.041 desde del año 2003.