Una mujer recibe una brutal paliza de tres okupas menores y pierde un oído

Una mujer ha recibido una brutal paliza de tres okupas menores en la localidad alicantina de Villena. Según relata la víctima todo sucedió cuando defendía a su hijo, que recriminó a los supuestos agresores cuando los vio forzando una puerta. Desirée relata que estaba hablando con los adultos de la familia cuando de repente aparecieron los menores con palos y empezaron a golpearla. Primero la tiraron al suelo de un empujón y ya en el suelo la emprendieron a golpes. Ella quedó inconsciente, fue trasladada al hospital y tuvo que ser intervenida. Sufre fracturas en el cráneo y tímpano y le dieron puntos en el ojo. "No escucho por el oído derecho y me han dicho que la lesión que tenga no es reversible"

La agresión ocurrió a la puerta de su casa. Habló con los familiares adultos de los menores intentando solucionarlo todo pero los menores regresaron y se desencadenó la agresión brutal, según declara en Espejo Público. Tuvo que se hospitalizada y ya en su casa, por la pandemia, relata que no escucha nada por el oído derecho, donde tiene siete huesos rotos, fuertes dolores de cabeza fruto de las dos fracturas craneales que le originaron, fracturas en el pómulo y daños en el ojo, con puntos "estuve dos horas y media en el quirófano". Y "todavía no sé la pérdida de visión que me ha quedado".

Confiesan ante los micrófonos de Antena 3 que "tenemos miedo, estamos amenazados por esta familia y también han amenazado a la testigo". Relatan que les han asegurado que "nos van a quemar la casa con nosotras dentro, que la testigo la van a pegar si se presenta la juicio...". Desirée es tajante al asegurar que si la sangre "no me sale por el oído me muero". No olvida el empujón que le dieron mientras intetaba mediar "que me tiró al suelo y ahí se me apagó la luz. Ellos empezaron a dar golpes como si fuera una pared y era mi cabeza".