Multado por conducir sin carné, bajo el efecto de drogas y en el toque de queda.

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha denunciado y multado al conductor de un turismo, el cual circulaba por la localidad de forma negligente, consecuencia de los efectos de las drogas, sin carné vigente e incumpliendo el toque de queda establecido por las autoridades a raíz de la Covid-19.

Los hechos tuvieron lugar anoche cuando los agentes advirtieron la presencia de dicho vehículo procediendo a dar el alto a su conductor; tras comprobar su documentación, constataron que tenía caducada su autorización administrativa para conducir vehículos a motor, según han informado fuentes policiales.

A su vez, fue sometido a las pruebas de drogas, arrojando un resultado positivo en cocaína y heroína. Por todo ello, los policías procedieron a sancionar todas esas conductas irregulares, que llevan aparejada un total de 1.500 euros de multa y 6 puntos de pérdida del carnet de conducir.

Este no ha sido el único incidente. La Policía Nacional, en el marco de los dispositivos de prevención establecidos en diferentes puntos, realizó durante la semana pasada 382 propuestas de sanción por diversos incumplimientos a la normativa establecida para contener la Covid-19. En comparación con el resto de conductas propuestas para sanción, una vez más destaca no llevar mascarilla y no respetar las limitaciones horarias establecidas, que suman 167 y 205 propuestas de sanción del total de las realizadas.