Cuidado con lavar el coche en la calle tras la calima: multas de hasta 3.000 €

La borrasca Celia ha provocado que, durante los primeros días de la semana, una parte de la península se haya teñido de naranja como consecuencias de las lluvias de barro, derivadas del polvo proveniente del Sahara. El martes, muchos ciudadanos se levantaban asombrados por la cantidad de tierra que había caído durante la noche y por la calima que se había generado a consecuencia de la situación climatológica.

Las calles se habían pigmentado de color naranja y todos los coches que estaban aparcados en las calzadas estaban recubiertos por un manto de polvo. Una vez se supera esta situación meteorológica, muchas personas optarán por limpiar sus vehículos a la puerta de su casa con una manguera o base de cubos de agua y jabón. Sin embargo, puede que no sean conscientes de las consecuencias que podrían tener esas simples acciones.

Sanciones

Y es que, según el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación, está prohibido "arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar". Por este motivo, una persona puede enfrentarse a elevadas sanciones por lavar el coche en la calle.

La cuantía y condiciones de multa a la que se podrían enfrentar los propietarios de los vehículos depende del ayuntamiento y los organismos correspondientes. Cada administración pública regulará mediante las ordenanzas municipales el coste de las sanciones, pudiendo ir desde los 30 euros hasta los 3.000 euros, si se incluyen las relacionadas con reparar el transporte en vía pública. Por ejemplo, en Madrid, el texto de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos prohíbe todas aquellas acciones que se consideren de limpieza de "cualquier vehículo a motor en la vía pública, así como cambiar en la vía pública aceites u otros líquidos de los mismos o realizar cualquier reparación que pueda ensuciar la vía pública". En este caso, la multa podrá ser de entre 751 € y 1.500 €.

Sin embargo, el hecho de que no puedas limpiar el coche en la calle no te exime de la obligación de llevarlo limpio. También existen sanciones para aquellos conductores que tengan su vehículo muy sucio. En el caso de no tener la matrícula visible, esta situación te costará hasta 200 euros y en los casos más graves, la multa puede alcanzar los 6.000 euros y una retirada de seis puntos del carné de conducir.