Más de 11.000 multas en Madrid por no usar mascarilla: ya llegan las sanciones

La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto hasta el 15 de septiembre más de 11.000 propuestas de sanción por no cumplir la normativa del uso obligatorio de la mascarilla desde que esta medida entró en vigor en la Comunidad el pasado 30 de julio. El pasado 30 de julio la Comunidad de Madrid declaró obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios, abiertos o cerrados, para mayores de seis años, con independencia de la distancia interpersonal que debe ser de al menos metro y medio.

Las sanciones por incumplir esta normativa son de 100 euros y las multas ya están siendo recibidas por los infractores. Por el momento, la Delegación de Gobierno no informa de la cifra de multas impuestas en toda la Comunidad de Madrid, pero sí hay datos de las sanciones de los cuerpos policiales municipales de diversas localidades.

Así, San Sebastián de los Reyes ha interpuesto 401 multas a vecinos que no llevaban mascarilla, Las Rozas un total de 285 y Parla 171. A estas sanciones se unirán las multas por no respetar las restricciones de movilidad en las 37 áreas de la Comunidad de Madrid más afectadas por el coronavirus, que no serán efectivas hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique estas medidas impuestas desde el lunes por el Gobierno regional. El importe de estas infracciones puede variar entre los 600 y los 600.000 euros.