Guardia Civil y Policía exigen medios ante unos narcos cada vez más violentos

Durante el confinamiento cada día se conocían operaciones contra el narcotráfico en Cádiz o Málaga en las que los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado iban asestando duros golpes a unas organizaciones que en la última semana han respondido con una violencia que no se veía desde hace mucho tiempo, al empotrar sus vehículos contra los de los agentes tras ser descubiertos, dejando a un policía nacional ingresado en la UCI en el último suceso, uno de los más graves. Este último ataque hace saltar las alarmas de los sindicatos, porque evidencia que los narcotraficantes parecen dispuestos a todo para proteger sus fardos y la falta de medios en una guerra contra el narcotráfico que no cesa.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz, Mariló Valencia, compara sus vehículos patrulla con los de "Playmobil" frente a los de alta gama que utilizan los narcotraficantes. En declaraciones a Espejo Público, reivindica la falta de medios y de personal o de medidas de protección en una escalada de violencia que, en algunos casos, ha dejado agentes ingresados por heridas de bala.

Desde el SUP aseguran a La Información que también faltan más agentes en la zona -y no solo agentes en prácticas- porque "de nada sirve aprobar despliegues operativos específicos para la lucha contra el narcotráfico, como el Plan Seguridad Meridional que se activó en abril de 2018, si no se cuenta con unos recursos humanos potenciados que permitan, además, que las persecuciones de estas mafias cuando se ven sorprendidas se hagan con las máximas garantías para los policías". Y todo llega porque "cuando los operativos policiales complican la vida a las organizaciones criminales, estos ofrecen más resistencia", aseguraba estos días el Jefe Provincial de la Policía Nacional en Cádiz, Antonio Ramírez.

Fuentes policiales han apuntado al fin del confinamiento como una de las posibles causas de esta "resistencia agresiva" contra los agentes, ya que tras el "parón técnico" de los narcotraficantes, "que ahora les quitemos un alijo de droga, les supone una merma en su capacidad". El comisario también reivindicaba este fin de semana que se dote a los agentes de vehículos todoterreno "y no solo para operaciones en concreto". En el último choque, los policías que iban en una Citroen Picasso "con muchos kilómetros" recibieron el impacto de un BMW X5 que llevaba un alijo de 16 fardos de hachís en la zona de Punta Carnero y "que robaron en Marbella el 8 de agosto", aseguran desde la SUP.

"El narco no va a quedar impune", insistía ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También cree que estas actuaciones violentas reflejan "la desesperación" de las redes del narcotráfico que operan en el sur de España ante el acoso policial que les hace sentirse "encerrados". Así, el plan de lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar que se puso en marcha en julio de 2018 ha registrado un incremento de las incautaciones de droga, más de 9.000 detenciones de narcos y más de 70 operaciones contra sus entramados patrimoniales "que es lo que más daño les hace". Este trabajo ha hecho que a los narcos se les haya "complicado mucho" su actividad y que en su "desesperación" lleven a cabo actuaciones violentas como las ocurridas en los últimos días.

Antes del choque con la patrulla de la Policía Nacional, unos agentes de la Guardia Civil fueron tiroteados cuando intervenieron un coche que salía huyendo tras una descarga en el Coto de Bornos, en la sierra de Cádiz. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también ha apuntado que esta agresión pone de manifiesto la necesidad de contar con más medios y personal para luchar contra el narcotráfico en el sur.

"Lo ocurrido en esta operación no es nuevo", denuncia la asociación, que recuerda que ha denunciado reiteradamente que "no luchamos contra camellos que trapichean a pequeña escala, se trata de organizaciones criminales internacionales que, asentadas en nuestro país, operan desde el sur de España moviendo gran parte de la droga que llega a Europa". Ese mismo día otra patrulla de la Guardia Civil en Estepona recibió un fuerte impacto de otro vehículo de alta gama que se daba a la fuga. No dudó en hacerlo en más de una ocasión intentando tirar el vehículo a un río cercano.

Un coche de la Guardia civil recibe el impacto del vehículo de un narcotraficante

Son "organizaciones criminales que, como se ha demostrado, no tienen ningún respeto por la vida de los miembros de las FCSE y no dudan en sacar sus armas. Son peligrosos delincuentes, con amplios historiales delictivos, como los tres sicarios detenidos recientemente en Ceuta uno de ellos huido de varias prisiones belgas, en una ocasión en helicóptero lo que demuestra su nivel organizativo y de medios".