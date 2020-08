Una niña casi se ahoga tras hallar una mascarilla en el pollo del McDonald's

Laura Arber no se esperaba lo que iba a suceder después de comprar una caja de 20 nuggets de pollo en el McDonald's para que sus hijos cenasen en casa.

Esta madre inglesa acudió al local de la cadena de comida rápida en Aldershot (Hampshire), con tres de sus cuatro hijos a recoger un pedido de comida. Cuando sus pequeños estaban disfrutando de la cena en casa se dio cuenta de que Maddie, de seis años, se estaba asfixiando.

Inmediatamente metió los dedos en su garganta y descubrió que tanto en ese nugget como en otro de los 20 de la caja había una mascarilla quirúrgica cocinada. "Formaba parte del nugget", asegura en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

"Mi niña podría haber muerto. Era claramente una mascarilla. Se podía ver la costura y cómo de sólida era dentro de la comida", añade. La madre hizo un vídeo desmenuzando el nugget en el que se puede ver la mascarilla.

Tras hablar con los trabajadores del McDonald's por teléfono, Laura volvió al local para hablar con el responsable. Le dijeron que los nuggets no se cocinaban in situ en el establecimiento y, según ella, no se disculparon. "Lo peor de todo es que continuaron sirviendo los nuggets", afirma.

McDonald's se disculpa

Un portavoz de McDonald's indicó que "sentían mucho la experiencia vivida por esta clienta", añadiendo que la "seguridad de la comida es "de suma imortancia para la empresa".

"Hacemos mucho hincapié en el control de calidad, siguiendo estándares rigurosos para evitar imperfecciones. Cuando el problema fue contado a nuestro 'staff' nos disculpamos, ofrecimos un reembolso completo y pedimos a la clienta que devolviese el producto para investigar más a fondo la situación y aislarlo", explicó.