Los padres de la niña atropellada: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley"

"Solo queremos justicia y que caiga sobre él todo el peso de la ley y que no le suelten". Habla ante las cámaras de Antena 3 la madre de la pequeña de cinco años que fue sufrió un atropello mortal en un paso de cebra en Roquetas de Mar (Almería). Su padre no entiende como el conductor podía ir "tan borracho como para no ver a una niña pequeña). Y lamentan que también pudo haber sido arrollada la madre, embarazada de cuatro meses. Los testigos relatan que la niña fue desplazada 20 metros con el impacto y que el conductor, un legionario que dio positivo en el test de alcoholemia, llevaba una copa en la mano.

Fuentes de la base 'Álvarez de Sotomayor' en Viator (Almería) confirmaron a Europa Press que el arrestado, que conducía un turismo, pertenece a la unidad, y han trasladado a los familiares de la menor el "profundo dolor" de la Legión. El atropello se produjo a la altura de un paso de peatones junto a un supermercado ubicado en El Parador a las 20,22 horas del martes.

El ayuntamiento ha expresado su "profundo dolor" y se ha puesto a disposición de la familia de la pequeña para trasladarla al municipio de Cabezas de Buey (Badajoz), su pueblo natal y donde quieren que reposen sus restos mortales. "No hay palabras ante el sufrimiento y la amargura de unos padres y unos abuelos ante unos hechos imperdonables", ha asegurado el alcalde, Gabriel Amat, a los periodistas tras el minuto de silencio convocado en su memoria a las puertas de la casa consistorial roquetera.