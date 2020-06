Una niña salva la vida a dos menores con sus órganos tras un fatal accidente

"Sé que mi hija estaría encantadísima". Habla la madre de la niña de nueve años que tras sufrir un trágico accidente en Mula (Murcia) ha salvado la vida de dos niños con sus órganos. Poco antes de que la pequeña se subiera a su patinete y acabara chocando con una motocicleta aparcada en la calle, la madre relataba ayer en Espejo Público cómo su hija le había manifestado que quería ser donante de órganos unas semanas antes. "Yo lo soy", decía una mujer que recordaba esa llamada en la que le dijeron que corriera al hospital porque su hija estaba muy grave. Tras fallecer su madre decidió donar sus órganos para dos niños que se encontraban muy graves en diálisis.

Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a su pequeña y trasladarla al hospital herida muy grave tras chocar con su patinete contra una motocicleta estacionada en el paraje de la Hoya del Hurón, en El Niño de Mula. El 1-1-2 recibió una llamada de la Policía Local. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron la necesidad de la intervención de bomberos, ya que la niña se encontraba atrapada. Al final fue liberada y estabilizada por los sanitarios y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde falleció. Hasta allí llegó corriendo su madre, alertada por su hijo.

Relata en el programa de Antena 3 que del golpe la pequeña Alicia sufrió tal impacto que ya se temía por su vida. Cuando le comunicaron que había fallecido y decidió donar sus órganos "me temblaba todo el cuerpo" y recuerda que "me dieron unos minutos y mi primo me dijo que sería precioso que el corazón de la niña viviera en el cuerpo de otra persona porque sería como si no muriera. Entonces recordé la conversación que tuve con ella y lo hice sin dudarlo", señala la madre.