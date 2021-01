Nuevas medidas en Euskadi: reduce los grupos a cuatro y cierra sus municipios

Las medidas restrictivas se implantan en Euskadi tras entrar en 'alerta roja'. La comunidad volverá a confinar todos sus municipios desde el próximo lunes, 25 de enero, y reducirá los encuentros sociales a un máximo de cuatro personas, dos menos que las permitidas hasta el momento. El consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tomado este viernes estas decisiones ante la evolución de la pandemia, que coloca al País Vasco en una situación de "extrema gravedad", y después de la negativa del Ministerio de Sanidad a ampliar el toque de queda tal y como pedían varias comunidades, entre ellas la vasca.

Los ciudadanos vascos no podrán entrar ni salir del municipio de residencia, salvo para las actividades permitidas como acudir al puesto de trabajo. Actualmente están confinadas las localidades con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, restricción que se extiende a todos los municipios a partir de este próximo lunes. Las nuevas medidas también afectan a los encuentros sociales, que se limitan a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes, en lugar de las seis decretadas hasta el momento. No se adelantará, sin embargo, el cierre de los establecimientos y el cese de actividades a las 19.00, una de las propuestas que ha estado sobre la mesa en la reunión de este viernes, pero que finalmente no ha salido adelante, según informa EFE.

Euskadi registró este pasado jueves 1.139 nuevos casos de coronavirus, 24 más que en la jornada previa, y su tasa de incidencia se sitúa ya en 507,48 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, con lo que la comunidad autónoma entra ya en la 'zona roja'. A su vez, la positividad ha crecido medio punto, hasta situarse en el 8,7%. El jueves se realizaron 13.154 pruebas diagnósticas de coronavirus en Euskadi (en la jornada del miércoles fueron 13.664), de las que 8.583 fueron PCR y 4.571, test de antígenos, según se recoge en el boletín epidemiológico publicado este viernes por el Gobierno Vasco.

La mayor parte de los nuevos positivos se registraron en Vizcaya (639), mientras que en Guipúzcoa se detectaron 319 y en Álava, 174. Además, se contabilizaron 18 nuevos casos entre personas con residencia desconocida o que residen fuera de Euskadi. Al igual que el número de casos (24 más que en la jornada del miércoles) y la positividad en las pruebas PCR (que subió medio punto hasta situarse en el 8,7%), el número reproductivo básico se incrementó este pasado jueves, hasta situarse en 1,21. La presión asistencial sobre los hospitales también se ha incrementado. En el caso de las personas con covid ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la cifra llega ya a 109, ocho más que en el recuento previo, según informa Europa Press.

Además, el jueves ingresaron otras 77 personas con coronavirus en las plantas de los hospitales vascos. Aunque esta cifra es inferior en siete ingresos a la de la jornada anterior, el número de pacientes con coronavirus ingresados en planta hospitalaria asciende ya a 501, 17 más que el día anterior. En la última actualización de datos aportada por el Departamento de Salud, se indica que la tasa de incidencia acumulada de la Covid-19 en los últimos 14 días era, a fecha de 18 de enero, de 507,48 casos por 100.000 habitantes, cifra que en el boletín anterior --que se remitía también al dato acumulado hasta el 18 de enero-- era de 480,02 casos por 100.000 habitantes. De esta forma, toda la comunidad autónoma entra en la denominada 'zona roja', establecida para los casos en los que la tasa de incidencia acumulada es superior a 500 y en la que, al menos hasta el momento, las limitaciones a la movilidad y a la actividad son especialmente restrictivas.

En todo caso, Vizcaya es el único de los tres territorios históricos en el que la tasa de incidencia acumulada supera los 500 casos, al situarse en 546,37. Pese a que las tasas de Álava (470,31) y Guipúzcoa (441,25) se sitúan por debajo del límite de la 'zona roja', el mayor peso poblacional de Vizcaya sitúa este indicador en 507,48 casos para el conjunto de la comunidad autónoma. Bilbao, con una tasa de 601,77, es la única de las tres capitales en 'zona roja', dado que Vitoria (472,41) y San Sebastián (446,29) no superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. El resto de los municipios con un indicador por encima de 500 son Salvatierra, en el caso de Álava, con una tasa de 765,93 (19 puntos por encima de la jornada previa).