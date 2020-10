Estas son las medidas que entran en vigor en Madrid desde este sábado

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este sábado a primera hora las nuevas restricciones a la movilidad que afectarán a un total de 32 zonas básicas de salud (ZBS) desde este lunes y a las reuniones a partir de hoy, cuando decaiga el estado de alarma. Justo a las 16.47 horas de esta tarde, momento en el decae esta medida, entran en vigor las nuevas normas que afectan a las reuniones en espacios públicos y privados.

Desde este sábado, por tanto, se activará la prohibición de reuniones sociales en toda la región de 00:00 a 6:00 horas entre las personas que no sean convivientes, tanto en espacios públicos como privados. Además, a partir de este sábado en toda la Comunidad de Madrid los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 00.00 horas, no podrán admitir clientes a partir de las 23.00 hora, tendrán un aforo del 50 % y no habrá servicio en barra.

Asimismo, en los salones de banquete se reduce el aforo al 50 por ciento. Por su parte, los establecimientos comerciales no podrán iniciar la actividad antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 22 horas, a excepción de los que presten servicios imprescindibles e inapalazables. El aforo permanece como hasta ahora, al 75 por ciento.

Por su parte, los cines, auditorios y teatros reducen su aforo al 50 por ciento, salvo salas multiusos polivalentes que quedan al 40 por ciento. También deberán cerrar a las 00 horas, al igual que las residencias y colegios mayores. Las instalaciones deportivas al aire libre no podrán abrir antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 00 horas. Mientras que en gimnasios se reduce el aforo a un 50 por ciento y a grupos de seis personas.

Los parques y jardines deberán cerrar también en el mismo horario al igual que los establecimientos de juegos y apuestas, donde además se reduce el aforo a un 50 por ciento. En las instalaciones funerarias se reduce el aforo al 50 por ciento así como en los lugares de culto.

Restricciones de zonas básicas

En cuanto a las restricciones por zonas básicas que comienzan el lunes, estas afectan a doce municipios de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.

En Madrid capital las áreas restringidas pertenecen a nueve distritos: son Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).

En el resto de municipios de la región son Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba), Guadarrama (Guadarrama); Majadahonda --centro de salud Cerro del Aire-- (Majadahonda), San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); San Blas y Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); zona básica de Morata de Tajuña (Morata de Tajuña); Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz).

En la zona básica de Manzanares el Real, que afecta a distintos municipios, se establecen las restricciones solo en El Boalo; en la de Villarejo de Salvanés, que también incluye distintas localidades, las medidas son solo para el municipio de Villarejo de Salvanés; e igualmente en la zona básica de salud de Colmenar de Oreja, con varios municipios, las limitaciones se aplican a Colmenar de Oreja.

En las dos órdenes que publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se recalca que ante el aumento de contagios relacionados con las reuniones sociales y familiares privadas, por lo que resulta necesario la "adopción" de medidas de prevención. Ambas medidas serán objeto de evaluación en el plazo de catorce días naturales para su modificación o mantenimiento con arreglo a la evolución epidemiológica, y el Ejecutivo regional las califica en la orden como "idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas".