El nuevo milagro de Pedro Cavadas: consigue que un joven vuelva a andar

No hay nada que se le resista. El doctor Pedro Cavadas, reconocido por sus logros médicos en trasplantes y cirugía, continúa sumando hitos a su trayectoria y ha logrado que un joven asturiano, Enol Jordán Castaño, de 23 años de edad, consiga andar después de pasar buena parte de su vida en silla de ruedas.

Este joven fue diagnosticado con el síndrome de Warkamy, que provoca malformaciones en los órganos. Según cuenta su familia al periódico 'El Comercio' pudo andar entre los tres años y los diez. Después de esa edad, surgieron los primeros problemas de movilidad y se enfrentó a la primera intervención.

En 2010 le aseguraron que no volvería a caminar, pero, al conocer la noticia del verano de 2018 que el doctor Cavadas había conseguido tratar a un joven tetrapléjico, recuperaron la esperanza. La familia decidió contactar con el médico. "Pensamos que si Enol no tenía ninguna lesión medular, por qué no iba a poder caminar", explica su madre.

El doctor Pedro Cavadas les dio la solución: "Es fácil: se cambia la musculatura de atrás a adelante, se coloca la rótula en su sitio, que está desviada, rehabilitación y a caminar", les aseguró. Y así fue, después de tres operaciones, el joven asturiano comenzó a andar de manera progresiva. "Nunca sabrá lo que ha hecho por nosotros", confiesa su familia.

Cavadas se pronunció sobre el covid19

El doctor Pedro Cavadas ya alertó antes del inicio de la pandemia de la peligrosidad del coronavirus, y ahora asegura que "es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo, ya que es de baja mortalidad", dijo hace unos días.

Para el cirujano plástico de renombre internacional, la vacuna no llegará por igual y será un proceso lento. "Primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune a los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo pasarán años. Las partes pobres del mundo se vacunarán mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo", indicó.