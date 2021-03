Los obispos animan a acudir a los actos de Semana Santa de manera presencial

Los obispos quieren celebrar Semana Santa, pero con las medidas de seguridad. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha elaborado unas recomendaciones para los actos de la Semana Santa en las que hace un llamamiento a los fieles a participar presencialmente en las celebraciones religiosas, respetando el aforo de los templos y las recomendaciones sanitarias.

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido una serie de observaciones para cada una de las celebraciones de la Semana Santa y del Triduo Pascual, pero no ha formulado ninguna recomendación sobre las procesiones, cuestión que compete a cada una de las diócesis.

Entre las sugerencias de los obispos, recomiendan a los fieles la "participación presencial" en la celebración, y a aquellas personas que por razón de edad o enfermedad no puedan acudir a la iglesia les invitan a seguir la liturgia por la televisión. En todas las celebraciones -advierten- se deberán respetar las normas de las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus, como el aforo de los templos, las recomendaciones sanitarias e higiénicas para hacer de los lugares de culto espacios sanos y seguros, el uso de la mascarilla, disponibilidad de gel hidroalcohólico, distancia social, ventilación de los espacios, etc, según informa Efe.

Sin embargo, y en contra de lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad en su plan para la celebración de las pasadas Navidades, la CEE indica que el canto no está prohibido, siempre y cuando no exista alguna indicación expresa de las autoritarias sanitarias y se haga con las medidas de precaución adecuadas -uso de mascarilla en todo momento y distancia de seguridad entre las personas-. Y advierte que "no es aconsejable el canto o la música grabados". El documento recomienda preparar la liturgia adaptándola a este tiempo de pandemia, reduciendo al mínimo el número de personas que intervienen en ella y evitando la distribución de folletos explicativos, por el riesgo que conllevan ante un posible contagio.

Evitar que sea un "grave problema"

A la hora de la comunión, recomienda que se instruya previamente a los fieles sobre la mejor forma para recibirla de manera segura y ordenada. En el caso de que los aforos permitidos en las iglesias sean un "grave problema" para la participación, el obispo diocesano podrá autorizar que se hagan varias celebraciones en el mismo templo en horas sucesivas. De cara al Domingo de Ramos, la CEE sí que pide expresamente que se evite la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén en forma de procesión fuera de la iglesia y señala que en las catedrales sí que se podrá realizar una procesión dentro del templo, aunque los fieles deberán permanecer sentados.

Para el Jueves Santo indica que debe omitirse el rito del lavatorio de los pies, mientras que el Viernes Santo, en el momento de la adoración de la cruz, piden evitar la procesión de los fieles. En cuanto a la Vigilia Pascual, señala que ha de tenerse en cuenta el toque de queda impuesto en cada territorio y elegir una hora adecuada para el comienzo de la celebración que facilite a los fieles la participación en la misma y el regreso a sus casas al finalizar.