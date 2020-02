La OCU advierte de la presencia de tóxicos en pintalabios de Kiko, MAC y Too Faced

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este jueves de la presencia de sustancias tóxicas en algunas barras de labios de las marcas Kiko, MAC y Too Faced y ha reclamado a las autoridades que establezcan un límite máximo para este tipo de sustancias que garantice la salud de los consumidores.

Se trata de los aceites minerales -Mineral Oils Saturated Hydrocarbons (MOSH) y Mineral Oils Aromatic Hydrocarbons (MOAH)- que están presentes en algunos pintalabios y protectores labiales infantiles y de adultos que la OCU, junto con asociaciones de Bélgica, Francia, Italia y Portugal, ha analizado en un estudio.

La principal conclusión es que no se recomienda el uso de tres de las nueve marcas analizadas por la presencia de MOSH y MOAH, sustancias que aparecen como impurezas en el proceso de fabricación de distintos aceites minerales derivados del petróleo que se utilizan como ingredientes de las barras de labios. En un comunicado, la OCU explica que los MOSH pueden tener efectos perjudiciales en la salud, en concreto sobre el hígado y, aunque no hay normativa de seguridad en productos cosméticos, una recomendación de la asociación europea de fabricantes recomienda que no supere el 5% del total de hidrocarburos saturados.

Por su parte, los MOAH están considerados carcinógenos y prohibidos en alimentos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero no hay restricciones en los cosméticos, "a pesar de que es fácil ingerir restos de producto en el caso de pintalabios y protectores labiales".

El estudio ha analizado la presencia de estas sustancias en nueve barras de labios del mercado español y la conclusión es que hay tres productos que contienen MOAH, y en algunos casos también MOSH y POSH (Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons, muy similar a los MOSH) en dosis más altas de las que considera admisibles.

Se trata de los pintalabios KIKOiD Velvet Passion Matte Lipstick nº 05, MAC Retro Matte Lipstick nº 707 y TOO FACED Peach Kiss Stop Traffic en su versión rojo mate. Otros dos productos de la marca L'ORÉAL y BOURJOIS tienen MOSH y POSH, pero por debajo del límite considerado aceptable y en otros cuatro productos de las marcas CHANEL, COULEUR CARAMEL, DR HAUSCHKA y ZAO no se ha detectado la presencia de ninguna de estas sustancias, lo que demuestra que "es posible fabricarlos de una forma segura".

La OCU señala, asimismo, que en ninguno de los productos analizados se ha detectado la presencia de cadmio, aunque sí de plomo, pero por debajo de los límites fijados. Por todo esto, la organización de consumidores ha reclamado a las autoridades que fije unos límites máximos que garanticen la seguridad de los usuarios.