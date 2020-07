Cómo los vecinos de una zona exclusiva de A Coruña plantan cara a los 'okupas'

La calma de A Zapateira, una zona opulenta A Coruña, se ha visto truncada desde que hace unos meses una familia 'okupó' uno de los grandes chalets que ocupan este monte donde se ubica el Real Club de Golf de La Coruña, ubicados en enormes parcelas y con precios que en algunos casos rondan el millón de euros. No fue la última. Por ello, los vecinos, indignados, no han dudado en defender los inmuebles, aunque no sean suyos. Según ha podido saber La Información, uno de ellos no dudó plantar cara a un grupo de personas para evitar que la casa contigua a su propiedad fuese 'okupada'. Fue su hija quien dio la voz de alarma, al darse cuenta de que el grupo intentaba saltar la valla de la finca, un chalet en el que vivía un matrimonio con sus hijos pero que tras fallecer uno de ellos se queda vacío durante largas temporadas. El arrojo de este hombre, que se encontraba comiendo con su familia, evitó que se entrara a la fuerza en la que sería la tercera casa okupada de la zona.

"Váyase de aquí". Es la frase que solían recibir todos los vecinos, agentes de policía o medios de comunicación que intentaban hablar con una familia de 'okupas', con niños a su cargo, que vive desde hace meses en una vivienda de la calle Aguaceiros que estaba a la venta por 720.000 euros. Es lo mismo que dicen sus nuevos 'inquilinos', que incluso han llegado a comentar que empezarán a llenar la piscina para pasar un verano "tranquilito". Se desconoce cómo conseguirán el agua porque hace tiempo que se cortó el suministro, al igual que el de la luz desde que el banco se dio cuenta de que ya no podía vender la vivienda. Los operarios que se desplazaron hasta el lugar tuvieron que ser auxiliados por la policía en más de una ocasión. El coche de esta familia, con cuatro o cinco niños según los vecinos, está siempre aparcado en la puerta, informan medios locales.

Viral se hizo también el vídeo de otro joven okupa que presumía de vivienda en la que acababa de entrar grabando cada una de sus plantas, su "enorme cocina", el "jacuzzi y todo", el "ropero más grande que verás en tu vida" y las vistas infinitas. Está ubicada cerca de la primera y el precio de venta que ofertaba la inmobiliaria superaba los 800.000 euros. El inmueble había sido construido hace cuatro años y estaba a la venta tras un embargo.

Los vecinos temen ahora un 'efecto llamada' y "salir a cualquier cosa y a la vuelta encontrar gente en casa", relatan a La Información. Ninguno entiende cómo una persona puede entrar a vivir en una casa que no es suya "sin que nos ampare la ley", aseguran. "No hay ley ni justicia. La propiedad privada es sagrada", claman. Y, de fondo, una ley que contempla que, cuando se 'okupa' una casa y se cambia la cerradura, el propietario tiene 48 horas para emprender las acciones necesarias para conseguir la expulsión inmediata, quedando luego inmerso en un proceso que puede durar meses.

Es por eso que esas mafias que buscan casas, sobre todo segundas residencias, intentan descubrir primero si el propietario es una entidad bancaria: así 'ganan' meses de procesos judiciales sin tener delante al dueño reclamando todos los días su propiedad, como sí ha sucedido en otras zonas de España en las que, tras el confinamiento, muchos propietarios acudían a sus segundas residencias y se encontraban a los 'nuevos habitantes'.

Con los plazos en la mano, los dueños de los inmuebles pueden intentar una expulsión 'exprés': en teoría, el auto debería publicarse en el plazo de un mes... pero después quedan por delante hasta seis meses de pleitos. Si se acaba vía penal, el plazo se alarga a dos o tres años. Mientras, los 'okupas' llegan incluso a pedir que se instale una red inalámbrica de banda ancha o a intentar empadronarse. En el caso de la familia 'okupa' de A Zapateira, que intentó negociar con el banco reclamando que la entidad les ha causado un perjuicio al no darles lo que pedían porque "pensaban comprarse un piso en A Coruña", aseguran a 'Espejo Público'.

Las asociaciones de vecinos de A Zapateira no dudan en protestar ante la misma puerta de las viviendas 'okupadas'. El presidente de estas asociaciones, Sánchez-Albornoz, tiene claro el fin de estos 'okupas', que no es entrar a la vivienda para vivir, sino "veranear gratis", declara a La Voz de Galicia.

Sus palabras reflejan el sentir general de una zona en la que "siempre se ha vivido y se vive muy tranquilo", asegura a La Información una vecina que, hace 40 años, fue de las primeras en mudarse a esta área a poco más de 12 kilómetros de A Coruña. Nunca ha sido testigo de ninguna 'okupación', pero sí de cómo crecía la zona. "Estas casas okupadas están en la zona más baja, junto a los colegios", recuerda. En la zona media de A Zapateira han construido chalets adosados y en la zona más alta, junto al campo de golf, se encuentran las parcelas con las casas más antiguas, hasta donde llegan los gritos de los vecinos durante sus protestas: "¡Hartazgo, impotencia e indignación!".