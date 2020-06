Los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han apoyado este martes una proposición no de ley del PSOE por la que se llama al Gobierno a tomar medidas contra el negacionismo de la violencia de género que se vive en la actualidad en el Parlamento a través de los discursos de Vox. Durante el debate, la portavoz de la formación de Santiago Abascal, Macarena Olona, ha acusado al PSOE de hacer "carroña política" del "sufrimiento, del maltrato y de la violencia". A su juicio, los socialistas sólo quieren "buscar el vídeo" para la campaña electoral en Galicia y País Vasco y "arrinconar" a Vox como "ha hecho con la derecha" desde hace 20 años, cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género.

⭕ @Macarena_Olona se planta ante la ideología de género: "¡El hombre no mata, mata el asesino!".



🔃 RT si estás de acuerdo que la violencia no tiene género. pic.twitter.com/lttAu4uPXN — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 23, 2020

"El hombre no viola, lo hace un violador, el hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, lo hace un maltratador. El hombre no humilla, humilla un cobarde", ha apuntado Olona en su intervención, para añadir que "como mujer, española, madre, hermana y política" afirma que "la violencia no tiene género". Según ha explicado, en este sentido, su partido no va "a permitir" que se criminalice al hombre como potencial asesino y ha apuntado que no aceptarán "sus leyes ideológicas". "Lo que han impuesto en España desde Zapatero con su ley ideológica no es feminismo, es puro hembrismo de odio hacia el varón, eso es lo que han impuesto en la nación", ha denunciado.

Olona respondía así al discurso de la portavoz socialista de Igualdad, Laura Berja, que advertía ante la Cámara de que negar la violencia machista es "poner en riesgo la seguridad, la libertad y la vida" delas mujeres. La diputada ha mostrado su indignación porque haya gente que "ponga en duda la historia de Ana Orantes" o de "Ruth Ortiz", unas mujeres que, a su juicio, sufrieron en su vida que "unos machistas consideraban que les pertenecían. "Todavía hay varones que consideran que las mujeres les pertenecen y eso es violencia contra las mujeres", ha apuntado.

Berja ha aclarado que el PSOE no cree que no exista "otras formas de violencia" en el ámbito familiar, pero advierte que eso no implica que exista una violencia de género "cuyo origen es el machismo". "No es casualidad que miles de mujeres mueran a manos de sus parejas en todo el mundo. Hay un origen común para esos asesinatos", ha insistido, para añadir que, además de los asesinatos, las mujeres sufren otras violencias "por el mero hecho de serlo", como "violaciones, agresiones psicológicas o violencia económica", además de "los insultos" que reciben las mujeres en política.