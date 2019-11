Olor a lejía, antecedentes policiales... la misteriosa desaparición de Marta Calvo

Veinte días después de la desaparición de Marta Calvo su ausencia sigue siendo un misterio. La casa desde la que mandó su ubicación horas antes de no volver a coger el teléfono debió ser limpiada a conciencia, a juzgar por el fuerte olor a lejía. Su inquilino, que sigue en paradero desconocido, abrió la puerta a la madre cuando, dos días después de no saber nada de Marta, ésta se presentó en la localidad valenciana de Manuel preocupada por la falta de noticias. Allí recibió una respuesta que fue un jarro de agua fría... y la llevó directamente al cuartel de la Guardia Civil para poner la denuncia. Esperando encontrar alguna pista, escuchó como un hombre moreno con gafas negras le decía que no conocía a ninguna Marta.

Ahora se sabe que ese hombre es sospechoso de estar involucrado en la desaparición de esta joven de alguna forma. Los que la conocen la tachan de amable y risueña. Un amigo suyo revela en 'Ya es mediodía' que no era la primera vez que Marta desaparece de repente y apaga su móvil, pero nunca más de unos días. Tampoco es la primera vez que se cambia el color de pelo, por eso su abuela paterna asegura que en el cartel con la que se la está buscando no se corresponde con el color de pelo que llevaría ahora: castaño y más corto.

Su abuela rompe a llorar cuando escucha en directo en 'Espejo Público' que la casa en la que su nieta desaparece huele a lejía, según desvela la investigación del caso. Ella espera que se haya escapado, pero el paso de los días convierte a esta desaparición en un caso de alto riesgo. Una cita con un supuesta desconocido -que puede que no lo fuera tanto-, una desaparición misteriosa, un sospechoso también desaparecido y con antecedentes policiales...

Este joven, de nacionalidad colombiana, atendió a su casero cuando le llamaron delante de la madre de Marta, que no dudó en preguntar a los vecinos de Manuel por si habían visto a su hija tras la negativa del supuesto sospechoso. Según declara en el programa de Telecinco, "nos dijo que no sabía nada y le dijimos que fuera a la Guardia Civil para declarar". Nunca lo hizo y nunca más se supo. Del sospechoso, los vecinos aseguran que es un hombre normal y que nunca hubo ningún problema con el. Tampoco saben donde está.

Lo que sí ha aparecido es el coche que solía aparcar delante de la puerta de la casa que había alquilado hace tan solo tres meses. Esa furgoneta de color oscuro está siendo ya inspeccionada por agentes de la Guardia Civil. Un grupo de agentes de la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) se desplazó el lunes a Valencia para reforzar la investigación.

Están peinando el pueblo y los alrededores en busca de alguna pista que dé con el paradero de esta joven, cuya desaparición es objeto de una investigación desde tres días después de su última conexión pero que ha visto la luz ahora. Relata la abuela paterna que incluso la madre se lo ocultó al padre de la joven -están separados- y a su otro hijo cuando se acercó a felicitarle porque era su cumpleaños.

Marta Calvo tuvo que llegar hasta la localidad valenciana acompañada por alguien, porque ella no tiene coche ni carnet de conducir. Las cámaras que habrían captado alguna imagen suya o de su acompañante ya han sido registradas por los agente, que siguen centrando la búsqueda de alguna pista sobre ella en Manuel.