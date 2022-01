Ómicron obliga a las CCAA a mantener los contratos Covid hasta el 31 de marzo.

A Pedro se le terminaba el contrato como enfermero de refuerzo Covid el 31 de diciembre, pero una semana antes de fin de año recibió una llamada telefónica que cambiaría sus planes: "Cuando cogí el teléfono me dijeron que me llamaban para ampliar mi contrato hasta el 31 de marzo". Este enfermero trabaja en el Centro de Salud del barrio de Orcasitas (Madrid), y cuenta a La Información cuáles son sus funciones: "A veces estoy en urgencias, otras haciendo test de antígenos. Hace un mes estaba yo solo y hacía solo 12 pruebas en mi turno, todas negativas. La semana de antes de Navidad necesitábamos más personal y empezaron a salir muchos positivos". Pedro se lo empezó a 'oler' ahí, pero apenas le dio tiempo a asimilarlo porque él mismo "pillo el bicho", a pesar de que lleva semanas tomando medidas preventivas, como la de no ir a su comida de empresa.

El gran aumento de contagios relacionados con la variante ómicron ha saturado muchos centro de salud y ha causado la baja de muchos sanitarios. Para paliar esta situación y luchar contra la falta de personal que denuncian algunos sindicatos de enfermería como Satse, las comunidades autónomas han reforzado sus plantillas de sanitarios y han renovado a sus trabajadores hasta el 31 de marzo, en lo que se conocen como los 'contratos Covid'.

Es el caso de Pedro, que a sus 23 años solo ha podido trabajar enlazando contratos temporales por la Covid y que cree que las cosas se podían hacer mucho mejor: "Como han aumentado los contagios no nos han "dado la patada", pero en algunas regiones si que terminaron contrato miles de sanitarios que ahora han tenido que volver". Cree que si el 31 de marzo el virus 'se relaja', probablemente no renueven su contrato y tenga que 'buscarse la vida' en la privada: "Yo prefiero trabajar en la sanidad pública porque las condiciones son mucho mejores. Vas saltando de contrato temporal hasta que se acabe la pandemia y te buscaras la vida como la abeja Maya"- sentencia, con una mezcla de esperanza y desilusión.

Además de a este enfermero, la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha renovado a más de 11.000 sanitarios que terminaban su contrato a final de año. Desde la CAM explican que lo hacen para hacer frente a la sexta ola, aunque no garantizan que vuelvan a ampliarse el 31 de marzo. En Castilla La Mancha se vive una situación parecida, y es que el gobierno de esta región ha hecho lo propio con más de 4.000 sanitarios, alargando ese 'refuerzo Covid' hasta marzo.

En La Información hemos hablado con Yolanda, una enfermera del Hospital Universitario de Toledo que se ha visto 'afectada' por esta medida: "Me llamaron el 28 de diciembre para la renovación, aunque ya me lo esperaba porque había muchos contagios y hacía falta personal". Esta joven reconoce que también vive de contratos temporales y no tiene reparo en admitir que se iría a la comunidad que le ofreciera un puesto de trabajo. Aunque no disimula su incertidumbre, confía en poder quedarse una vez haya pasado el tan señalado 31 de marzo: "Esa época está muy próxima al verano y hay que cubrir sustituciones, así que espero no tener problema"- confía.

Yolanda cree que los contratos Covid son injustos con las enfermeras recién graduadas: "Es un contrato que te da puntos que suman para el baremo de la bolsa, pero tienen una duración muy corta y se renuevan cada muy poco tiempo, por lo que no nos permite optar a otros tipos de contratos de una duración mayor y con mejores condiciones". Esta sanitaria teme que cuando termine el coronavirus se vuelva a invisibilizar el problema de personal que sufre la sanidad española. Pedro y Yolanda se enfrentan a un futuro lleno de de dudas e incertidumbre, y que brilla por la ausencia de garantías. Mientras, encadenan empleos temporales y 'arriman el hombro' para que llegue el final de la pandemia, algo que, paradójicamente, supondrá el final de sus contratos.